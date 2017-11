Horóscopo 11 de noviembre del 2017

ARIES: A veces tenés ganas por vivir solo, sobre una isla desértica; eso es cuando la gente te disgusta. Este fin de semana tu falta de ánimo se puede curar sin irte tan lejos; simplemente vete a visitar parientes o familiares. Una dieta demasiado estricta no solucionará tus problemas de peso. NÚMERO PREDILECTO: 41

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

TAURO: Tu vida afectiva toma un camino feliz después de un periodo de incertidumbre, es consecuente con la acción positiva del planeta Venus, el astro del amor, sobre tu cielo natal. En tus tareas sufres de falta de concentración por causa de sobrecarga de trabajo. Evitar las grandes apuestas. NÚMERO PREDILECTO: 12

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

GEMINIS: En lugar de pensar en el porvenir, de hacer proyectos quiméricos, de soñar en un futuro mejor, tendrías que solucionar ya unos problemas que se van a volver importantes rápidamente. Vas a encontrar en tu casa un objeto que habías extraviado y creías que lo habías perdido. NÚMERO PREDILECTO: 56

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

CANCER: Te gusta escuchar y atender los problemas de los demás, es tu lado caritativo. Sin embargo, no resulta siempre fuente de satisfacciones, inclusive ocurre decepciones. En estos tiempos es preferible dedicar tus obras caritativas a tu círculo próximo, no más. Suerte en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 24

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

LEO: Acuérdate que para recibir hay que dar; aun si tu poder atractivo es todavía poderoso, unas personas se van a cansar de ti y de tu actitud prepotente. La enfermedad de una persona cercana te preocupa, los astros indican que no hay gran peligro si se cuida normalmente, con médicos serios. NÚMERO PREDILECTO: 98

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

VIRGO: Tenés que dominar tus reacciones que a veces son violentas para mantener una atmósfera agradable y relajada en tu hogar como en tu trabajo. No es porque hoy una noticia va a ponerte de mal humor que todo el mundo debe sufrir. Una caminada de media hora cada día será un buen ejercicio para calmarte. NÚMERO PREDILECTO: 2

TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE ORO

LIBRA:Tus éxitos profesionales van a ponerte en el primer plano; aprovecha para sacar algunos beneficios. La persona que te ama es un poco celosa hoy, aparentemente no hay razones, pero así será; tranquilízala con un ramo de flores, una invitación al restaurante, una joya. Suerte en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 9

COLOR DE LA SUERTE: BEIGE

ESCORPIO: Tu buen humor y tu alegría son demostrativos, es por eso que la gente gusta tu compañía y te invita. Pon el mismo aliento en tus tareas, no te desanimes si unas cositas no salen como lo deseas. La suerte está contigo en los juegos de azar, en las loterías pero no para tu pareja. NÚMERO PREDILECTO: 55

TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

SAGITARIO: Te preocupas para saber cómo vas a pasar los próximos días porque tu billetera está vacía; faltan todavía unos días antes del fin del mes y sabes que todo puede moverse de repente a tu ventaja. Una visita inesperada en tu casa va a ponerte de buen humor porque la persona es simpática y atractiva. NÚMERO PREDILECTO: 8

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

CAPRICORNIO:De ver algunos ya de reposo te baja el ánimo; aprovechas este fin de semana para ir al campo, para salir por la noche a bailar. A pesar de tu pesimismo vas a conseguir la estabilidad en tu vida sentimental gracias a una persona muy tierna que te rodea desde unas semanas. NÚMERO PREDILECTO: 18

COLOR DE LA SUERTE: VERDE OSCURO

ACUARIO: La persona que quieres no te parece muy enamorada y tenés dudas en cuanto a su fidelidad. El ámbito planetario indica para vos próximamente un nuevo encuentro que te brindará más satisfacciones y placeres que lo que tenés actualmente, entonces espera, quédate en la expectativa. NÚMERO PREDILECTO: 63

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ESCORPIÓN

PISCIS: Vas a terminar la semana arreglando unas cosas pendientes que esperaban una solución rápida. Un negocio que no te parece bien claro se revelará en realidad muy correcto, sin riesgos, y del cual puede sacar beneficios interesantes, entonces a partir del lunes próximo ocúpate de eso. NÚMERO PREDILECTO: 70

COLOR DE LA SUERTE: VIOLETA

Comments