El 70 % de los diabéticos rechazan insulina por falta de conocimiento

Según un informe del Programa Regional de Diabetes, en Alto Paraná el 70% de los pacientes que acuden por primera vez en busca de tratamientos, rechazan la aplicación de insulina por desconocimiento de sus beneficios. Más de 5.000 personas son tratadas actualmente con la enfermedad y 50% de ellas necesitan recibir esa medicación.

La diabetes no es una enfermedad que mata si se trata a tiempo y en forma. Es lo que aseguran los profesionales. Sin embargo, en muchos casos, hay pacientes que rechazan a la insulina como una alternativa segura para recuperarse del mal.

“Muchas personas quedan con la idea de que ser dependientes de insulina es algo malo, y que incluso eso podría provocarles la muerte más rápido. Pero es todo lo contrario, con la insulina uno puede recuperar sus fuerzas, sirve como antinflamatorio y es un medicamento seguro”, explicó la licenciada María Bogado, encargada del programa que funciona en el Hospital Regional de CDE.

Mencionó que tan fuerte es el rechazo hacia el medicamento en algunos casos, que el paciente admite que prefiere morir, antes que utilizar las dosis como tratamiento. “Aquí tenemos un médico especialista que trata a los diabéticos y a una educadora que cumple un rol fundamental para explicar los beneficios del tratamiento. Después de muchas concienciaciones, conseguimos en la mayoría de los pacientes que acepten la insulina, pero lleva trabajo lograr eso”, indicó.

En Alto Paraná, la tasa de diabéticos es elevada. Muchos padecen la enfermedad en silencio, ya que no buscan asistencia médica porque los síntomas no lo ameritan. Pero tarde o temprano las complicaciones se pueden dar en mayor o menor grado y si el mal no es tratado, la muerte es lenta y muy sufrida, según los médicos.

Faltan más especialistas

El Programa Regional de Diabetes no está exento de precariedades. Se necesita con urgencia más funcionarios para dar abasto a la demanda de pacientes. Hay dos médicos especialistas que tratan a los diabéticos pero faltan licenciados y educadores que puedan brindar más tiempo para las charlas de concienciación que son fundamentales para un buen tratamiento.

Se requiere ampliación del horario de asistencia también, y en ocasiones faltan medicamentos como la metformina.

Hoy, por el Día Mundial de la Diabetes, los funcionarios del Hospital Regional estarán frente a la institución ofreciendo charlas educativas, toma de presiones, test de glaucoma, entre otras atenciones básicas.

Además, estarán las nutricionistas para dar orientaciones con relación a la alimentación que un diabético debe tener como parte de su tratamiento.

Apoyo para llevar una vida mejor

Ilda Fernández (48), padece diabetes hace 15 años. Si bien admite que al principio fue difícil aceptar la enfermedad que inclusive le llevó a una depresión, contó que su vida cambió luego de buscar ayuda en el Programa Regional de Diabetes, en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

“El apoyo del programa es fundamental para una vida mejor. Desde que conocí este departamento todo mejoró para mí. Comprendí cómo cuidarme y por sobre todo, encontré apoyo y motivación para seguir con mis tratamientos en forma”, señaló la mujer.

Mencionó que desde entonces ella sobrelleva su enfermedad como algo normal, se curó de la depresión y ahora comparte su experiencia con otros diabéticos y los motiva a adoptar cambios saludables para una vida mejor. “Estamos en una Asociación de Diabéticos en donde damos charlas educativas con profesionales y compartimos nuestras experiencias. Es un lindo grupo de apoyo en donde uno encuentra respuestas para sus dudas y todo se hace más llevadero”, acotó.

Sostuvo que es fundamental además el apoyo familiar para poder seguir como corresponde el tratamiento de un diabético.

