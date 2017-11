Horóscopo 14 de noviembre del 2017

ARIES: Cuídate porque hoy podrías encontrar alguien más astuto que tú y ser víctima de sus palabras encantadoras. El ámbito planetario es propicio para empezar unos estudios, para perfeccionarte, inclusive aprender algo nuevo que enriquecerá tu saber. En la salud molestias dolores de intestino. NÚMERO PREDILECTO: 44

TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

TAURO: El ambiente astral es favorable para encontrar un financista, tenés que buscar mejor entre tus conocidos. Una explicación franca y clara con el ser amado es necesaria para quitar la duda de tu mente y que vuelven a la normalidad tus relaciones sentimentales hasta hoy muy felices. NÚMERO PREDILECTO: 81

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

GEMINIS: Se dice que no hay que mezclar amor y trabajo; sin embargo, para ti los astros indican que hoy podés hacer excepción a la regla porque se nota que alguien de tu entorno laboral está realmente enamorado de vos. Dolores de dientes que van a aumentar entonces deberías arreglar eso pronto. NÚMERO PREDILECTO: 22

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

CANCER: En el ámbito financiero podes ganar dinero comprando hoy bienes raíces para revender dentro de unos meses; es seguro que provocará envidias por parte de tus camaradas pero lo que importa sos vos y tu éxito. Una invitación inesperada te va a encantar, podes aceptarla. NÚMERO PREDILECTO: 87

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ESCORPIÓN

LEO: Una persona cerca de ti es muy celosa y te va a amenazar con romper. Si estás en camino hacia esa situación es por culpa tuya, lo sabes. Vas a prosperar en tu trabajo y próximamente ascender a un mejor cargo. Tu medico te va a ordenar hacer algunos análisis; es una sabia precaución. NÚMERO PREDILECTO: 49

PIEDRA ENERGÉTICA: ÓPALO

VIRGO:Un dinero prestado no vuelve; en lugar de quedarte en la expectativa tendrías interés en acercarte a tu adeudado para estimularlo, inclusive hacer unas amenazas de denuncia si no va a tener que esperar y esperar. Como si eso fuera poco, por la tardecita vas a extraviar un documento importante. NÚMERO PREDILECTO: 23

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

LIBRA:El día no aparece propicio para tomar una decisión importante, sobre todo en tu vida sentimental; tu intuición no es buena. Hay cosas en tu hogar que no te gustan desde hace tiempo ya, podrías aprovechar una entrada de dinero inesperada para tirarlas y poner en lugar lo que te convienen. NÚMERO PREDILECTO: 51

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

ESCORPIO: Vas a necesitar del apoyo de tu círculo próximo para superar una tarde pesada; no intentes solucionar, no resultaría. Di lo que sientes, expresa tu amor con sinceridad. Muchas futuras parejas han fracasado por timidez para decir sus sentimientos recíprocos, no caigas en esa categoría. NÚMERO PREDILECTO: 90

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

SAGITARIO: Estarás en la indecisión en cuanto a la actitud que asumir a consecuencia de una querella entre tus padres. Acepta la nueva oferta de trabajo que vas a recibir, así en lugar de quedarte en un cargo subalterno y poco remunerador tendrás buenas ganancias y una labor interesante. NÚMERO PREDILECTO: 2

TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE ORO

CAPRICORNIO:No podés concentrarte en tu trabajo, tu mente se encuentra en otro lugar, cerca de una persona con la cual te gustaría compartir todo de la vida. Por la tarde un encuentro laboral será muy beneficioso si sabes convencer a la persona de tus capacidades profesionales. NÚMERO PREDILECTO: 70

PIEDRA ENERGÉTICA: RUBÍ

ACUARIO: El trabajo es muy difícil en estos tiempos, tendrías que pensar ya en una reconversión o por lo menos innovar en lo que estás haciendo. Tendrías interés en moderar tus reacciones en todas las partes de tu vida sino te vas directo en camino al incidente cardíaco con sus negativas consecuencias. NÚMERO PREDILECTO: 36

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

PISCIS: Aprovecha mejor de las diversas propuestas que recibes porque en un futuro próximo eso te ayudará en tus tareas, procurándote los medios para salir adelante y mejorar tus condiciones actuales de vida. Tu vista no es buena, no sería prudente quedarte así; debes ver un oftalmólogo. NÚMERO PREDILECTO: 19

COLOR DE LA SUERTE: NARANJA

