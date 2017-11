Banda esteña recurre a solidaridad de internautas

La exitosa banda esteña Tierra Roja está en campaña de recolección de votos para ganar un concurso de una conocida tienda de instrumentos, ubicada en el microcentro de la capital altoparanaense. Los artistas desean recuperarse del robo de instrumentos que sufrieron en octubre pasado. Para votar se debe ingresar a la página web de World Music y marcar el nombre de la banda.

Javier Godoy, integrante del grupo, explicó que apelan a la solidaridad de los internautas para recuperar los equipos que perdieron tras un robo.

Godoy comentó que el pasado 14 de octubre debían presentarse en un evento de tatuadores Justo Rubén Colmán, Paraguayo, Luis Fernando, de nacionalidad brasilera, como organizadores y contratantes del evento Paraguay Ink Tattoo (ahora cambiaron el nombre a ParaguayTattoo Fest). Sin embargo, no se presentaron porque no hubo un acuerdo monetario. “Llevamos todos nuestros equipos y herramientas de trabajo en el local, donde se realizó el festival. Resulta que no teníamos como retirar nuestro equipo y después de una semana, luego de conseguir el flete al llegar al lugar, la dueña del local nos dice que los tatuadores y organizadores se llevaron nuestros equipos y que se fueron a São Paulo. La denuncia ya la presentamos en la fiscalía, pero aún no hay novedades”, argumentó.

Godoy lamentó que el comportamiento de los organizadores, además, por falta de equipamiento debieron cancelar sus ensayos, grabación de nuevas canciones y conciertos.

En un intento por volver a realizar lo que aman, cantar, decidieron participar del concurso donde de ganar, obtendrán costosos equipamientos. Las votaciones se extienden hasta el próximo 27 de noviembre.

La banda, además, se encuentran organizando un concierto denominado Festival Tierra Roja “para despedir el año exitoso, fuera del robo”. El evento será el próximo 9 de diciembre en el Valhalla Bar. Serán cinco las bandas que se presentarán Planta Sin Estación, Road to Rock, Caída Libre, Reacción Tardía y Tierra Roja.

