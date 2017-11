En Franco adecuan ordenanza al gusto de concejal constructor

Mientras los vecinos luchan en contra de la impunidad de la alevosa violación de una ordenanza municipal en Presidente Franco, los concejales municipales aprobaron ayer en forma apresurada la modificación de la misma. La norma prohíbe la construcción de edificios de altura en una zona residencial, pero un concejal en su carácter de constructor edificó un predio de cinco niveles.

La queja de los vecinos del Área 5 de Presidente Franco es por la violación de la ordenanza N° 004/98 que declara zona exclusivamente residencial a este sector, prohibiendo las edificaciones de gran envergadura. Prohíbe sobrepasar los tres pisos, especificando que se refiere a la planta baja más dos pisos. Dicha ordenanza fue modificada en el 2004, y en el artículo referido a la altura máxima se agregó que se exceptúa una cobertura de terraza.

Pese a la vigencia de la citada norma, en la calle Las Cordilleras y San Pedro Oeste se construyó un edificio con cinco niveles de altura, es decir, planta baja más cuatro pisos. La construcción está a cargo del propio concejal municipal, Wilfrido Benítez (ANR), quien no quiere identificar al dueño del predio.

El edil reconoció en varias ocasiones que la obra viola la ordenanza pero se había excusado en que el plano fue aprobado por la comuna franqueña.

Los vecinos habían recurrido tanto a la Junta Municipal como al intendente, Roque Godoy (PLRA) pero no tuvieron respuestas. El jefe comunal había prometido el cese de la obra pero los trabajos no se interrumpieron. Ayer varios obreros seguían avanzando con la obra. Los vecinos no descartan recurrir a otros organismos como la comisión de asuntos municipales del Congreso y la Contraloría General de la República para que la violación de la norma no quede impune. Advierten de que si se permite que los propios concejales violen las ordenanzas se pondrá en peligro el orden jurídico de las instituciones en esta ciudad.

Mientras los vecinos luchan contra la impunidad, ayer los concejales municipales aprobaron la modificación de dicha ordenanza. Esto a propuesta de la presidente del legislativo, Julia Ferreira (PLRA). La misma había presentado un amañado proyecto a los vecinos pero luego tuvo que hacer modificaciones ante los reclamos. También los afectados habían cuestionado el apuro para modificar la ordenanza cuando ni siquiera se ocupan de la violación de la misma. Se había solicitado no tratarlo en la sesión de ayer pero a Ferreira no le importó el pedido de los vecinos. Con la modificación, varias avenidas fueron declaradas como zona comercial y allí se podrán construir edificios de cinco niveles, es decir, planta baja más tres pisos y una terraza. En los demás sectores, la altura máxima permitida será de planta baja más dos pisos y la terraza.

Ahora la ordenanza pasa en manos del intendente Godoy y de ser promulgada no podrá favorecer a los violadores de la norma, según advierten los afectados, porque la norma no puede tener efecto retroactivo.

