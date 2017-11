Jueces liberan en tiempo récord a presunto narco

Los camaristas Aniceto Amarilla y Miryam Meza ordenaron la liberación del presunto peligroso narco Felipe Santiago Prieto Velázquez en tiempo récord: en menos de 24 horas de su detención.

Los mismos jueces ya habían liberado en marzo pasado al sospechoso, que está procesado por supuestamente intentar matar a Gabriel Quintana Acuña, en noviembre de 2016, en Minga Guazú. Prieto Velázquez figuró otra vez en la lista de prófugos por no someterse a la justicia.

Prieto Velázquez fue detenido en la noche del lunes pasado frente a su domicilio, situado en el Km 20, de Minga Guazú. Sin embargo, fue liberado en cuestión de horas por orden de los camaristas sin importar sus antecedentes: dos por narcotráfico y tres por homicidio.

El presunto narco también fue vinculado con el asesinato del taxista Wilson Joel Duarte Martínez (31). Marcelino Ozuna Hermosa (19), hijo de Prieto Velázquez, confesó el crimen. Según los datos, Duarte Martínez fue muerto por supuestamente facilitar la requisa de una carga de marihuana.

Prieto Velázquez no solo es un “mimado” de los camaristas, sino también de los policías: cajonearon su orden de captura dos veces para no alzar en la lista de prófugos con complacencia de los fiscales Denice Duarte y Miguel Ángel Alvarenga.

En octubre pasado, Prieto Velázquez fue acribillado con 16 balazos. En ese entonces se descubrió que su orden de captura fue escondida en la Policía. Cuando se reiteró la detención, el sospechoso ya abandonó tranquilamente el hospital, hasta su detención el pasado lunes.

Ayer nuevamente, Prieto fue puesto en libertad. Aniceto Amarilla es el camarista a quien se le escucha en un audio que está recorriendo las redes sociales, recomendándole al procesado exintendente de Hernandarias, Mario Castillo, que negocie con Cartes, a través de la senadora Zulma Gómez, su impunidad.

