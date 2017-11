Estudiantes brasileños acaparan urgencias en Hospital de Minga

Pacientes denunciaron que la sala de urgencias del Hospital Distrital de Minga Guazú está minado de estudiantes de la carrera de medicina, que hacen su pasantía en el lugar. Se quejan de la atención de los extranjeros, que a la hora de registrar a los enfermos ni siquiera entienden bien el idioma que se habla.

La situación es bastante desagradable cuando uno acude al centro asistencial con un hijo o familiar enfermo y debe ser recibido por un pasante brasileño que poco o nada sabe expresarse y comprender del lenguaje común de los paraguayos. Tal es el caso de Don Darío Quintana Vera, que el martes pasado fue hasta urgencias del hospital distrital pero se encontró con la sorpresa de que no había pediatra de guardia en ese momento.

“Fui a llevar a mi nieta que estaba muy mal y me encuentro con unos 10 pasantes brasileños que ni siquiera entendían lo que decíamos. Pedimos turno con un pediatra de guardia pero en ese momento no había médicos”, indicó.

Lamentó que el centro asistencial esté minado de estudiantes extranjeros, sin el acompañamiento de profesionales que estén monitoreando permanentemente a los mismos. “Los chicos están allí solos, reciben a los pacientes y anotan los datos, pero es una vergüenza la atención, ya que no entienden nada”, se quejó.

“Ellos no sirven ni como enfermeros y no lo digo por maldad, sino por indignación porque acudimos a un hospital público en busca de buena asistencia y es triste tener que soportar este tipo de situaciones”, añadió.

Además, reclamó la falta de insumos y medicamentos en el hospital, ya que supuestamente, ni jeringas tienen en la sala de urgencias. “Los pacientes deben comprar casi todo en la hora de la verdad”, acotó.

JUSTIFICACIÓN

La doctora Fátima López, directora del Hospital Distrital de Minga Guazú, manifestó que cuentan con pediatras de guardia las 24 horas. También mencionó que sólo reciben a dos pasantes diariamente, en los horarios de la mañana, hasta el mediodía, y que están en el sector de urgencias para la parte de registro de pacientes. “Justamente estos pasantes son estudiantes del sexto año de medicina de la UPAP, que deben practicar en el área de emergentología. Pero siempre tenemos médicos de guardia”, destacó.

Afirmó que existe un convenio firmado con facultades de medicina en la región, por lo que deben recibir a los pasantes en la institución.

