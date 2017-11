Afirman que algunos estudiantes encubrieron la corrupción en UNE

El dirigente universitario Wilson González -que presidía la Federación de Centro de Estudiantes de la UNE en 2015- afirmó que hubo alumnos que encubrieron los casos de corrupción en la Universidad Nacional del Este. El referente estudiantil calificó como alentadora la imputación fiscal contra posibles responsables de irregularidades, pero resaltó que no todos fueron procesados.

González era uno de los líderes estudiantiles que encabezaron las protestas durante más de un mes para exigir la aclaración de denuncias por supuestos casos de corrupción en la UNE, en setiembre y octubre de 2015. Dos años después, 20 directivos y docentes fueron procesados por la Fiscalía por supuestos ilícitos relacionados al derroche del dinero público.

González recordó que durante las movilizaciones reinaba la desconfianza entre los dirigentes estudiantiles porque había alumnos que encubrían la corrupción en la institución. “No se podía confiar en todos. Había gente que jugaba en contra de nuestras pretensiones”, aseveró.

El dirigente dijo que fue sorpresiva la imputación, ya que quedó más de dos años en el famoso oparei, y mencionó que la determinación fiscal alienta a los alumnos que sueñan con una universidad más transparente.

No obstante, reconoció que la investigación aún no culminó y los hechos denunciados tampoco aclarados. “No están muchos profesores (en la lista de imputados). Hubo denuncia de acoso incluso. Vamos a ver qué pasará. Estaremos expectantes. Seguimos esperando el informe de la Contraloría”, indicó.

En octubre de 2015, funcionarios de la Contraloría General de la República incautaron documentos con fines de auditoría. Hasta la fecha todavía no fue remitido el resultado del examen contable.

Alumnos imputados

Los alumnos de la Facultad de Filosofía prolongaron las protestas por más de dos meses para exigir la destitución de la decana Blanca Tottil de Moreno y de otros directivos de la unidad académica.

Sin embargo, la cuestionada fiscal Patricia Aquino imputó a 17 estudiantes por supuestamente bloquear el acceso del edificio a los funcionarios; una orden judicial prohibía el cierre de las puertas.

La fiscal Analía Rodríguez asumió el caso, tras el traslado de su colega, y solicitó el sobreseimiento de los estudiantes.

Algunos medios de comunicación de la zona también pretendieron debilitar las movilizaciones, al lanzar acusaciones delirantes: informaban que los dirigentes estudiantiles supuestamente drogaban y prostituían a sus compañeros en la protesta. Incluso mencionaban un presunto adoctrinamiento del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en la universidad.

Resaltan que imputados abusaron de sus cargos

En su escrito de imputación, el fiscal Miguel Ángel Alvarenga resaltó que los directivos y docentes de la UNE supuestamente abusaron de sus cargos para sacar réditos económicos y causar perjuicio a las arcas del Estado.

Tras una investigación preliminar, el fiscal Alvarenga procesó a 20 directivos y docentes (ver infografía) por los supuestos delitos de estafa, lesión de confianza, cobro indebido de honorarios, producción de documento no auténtico y uso de documentos públicos de contenido falso.

“…los hoy imputados fueron contratados para realizar trabajos en la Universidad Nacional del Este, sin cumplir funciones específicas en la institución, incluso ni siquiera aparecen en la institución educativa, pero perciben millonarias sumas…”, señala una parte del acta de imputación.

El fiscal Alvarenga tiene cuatro meses de plazo para terminar la investigación penal y presentar el requerimiento conclusivo.

Apoyan investigación fiscal

Los directivos de la Universidad Nacional del Este (UNE) apoyan la investigación del Ministerio Público, según un comunicado de la entidad.

El manifiesto resalta, además, que los directivos consideran muy oportuna la iniciativa de la Fiscalía porque permitirá que todas las denuncias sean totalmente aclaradas.

“En ese sentido, vale decir que la UNE ajusta sus múltiples actividades de acuerdo a las principales normativas vigentes en

términos de la Educación Superior de nuestro país. Tal es así que las tareas misionales como la Docencia, Extensión e

Investigación, se adecuan a los términos establecidos por la Ley 4995/13 de Educación Superior, la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado, y los Estatutos de la UNE”, indica el comunicado. Igualmente, menciona que la UNE refuerza su compromiso de ofrecer calidad en la Educación Superior y se muestra totalmente abierta a las investigaciones por parte del Ministerio Público, tal como siempre se hizo. En la UNE, se adopta como política la transparencia, hecho que se puede corroborar con la apertura de la Oficina de Acceso a la Información Pública, en donde todo ciudadano puede solicitar cualquier información sobre la UNE.

Comments