Humillantes padecimientos para acceder a consultas en IPS

Pacientes del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este denunciaron el calvario que deben soportar para conseguir turnos. Ayer, 20 pacientes formaron filas desde las 3:00 de la madrugada, para recibir asistencia de un proctólogo, pero el profesional no llegó porque había pedido permiso. Los usuarios no fueron informados del “permiso” y tras varias presiones, lograron que otro profesional los asista, pero recién a partir de las 11:00 de la mañana en adelante.

Esperar varias horas para conseguir turnos en el IPS, no es ninguna novedad. Pero ayer, trascendió el reclamo generalizado de un grupo de personas, en su mayoría de la tercera edad que llegaron al centro asistencial desde las 3:00 de la mañana, para conseguir una cita con el Dr. Celso Garay, especailista en proctología.

Grande fue la sorpresa para los pacientes mayores, cuando recibieron la noticia, cerca de las 8:00 de la mañana, de que el profesional estaba con reposo y que por eso no iba a poder atender.

“Es una total falta de consideración a los pacientes, porque el médico presentó su reposo, pero los de soporte informático no avisaron a los pacientes. Ellos tienen la obligación de cancelar las consultas a tiempo, avisar a los usuarios pero no lo hicieron”, manifestó María Liz Aquino, quien acompañó a su madre de 70 años, para consultar con el especialista.

La mujer dijo que no soportó la humillación que estaban pasando su madre y otros pacientes mayores que aguardaron tantas horas para consultar y fue a exigir audiencia con los directivos. “La indignación fue tan grande que hice de todo para hablar con los responsables hasta que conseguí. Cuando me escucharon y se percataron del problema, pidieron que venga otro profesional a atender a los pacientes, y recién después de las 11:00 de la mañana, empezaron las consultas”, indicó.

PRECARIEDAD

En esta oportunidad, los pacientes al menos fueron asistidos, muy tarde pero lograron atención. Aunque muchas veces otros usuarios no tienen la misma suerte. Los reclamos y denuncias de asegurados son constantes. Normalmente no hay suficientes personales, faltan insumos y medicamentos.

Tampoco hay un trato agradable a los usuarios, ya que siempre reclaman la pésima atención. “Hay tantos reclamos, y se nota la falta de consideración a los pacientes que vienen, incluso desde lejos para ser asistidos”, añadió Aquino.

El hospital carece de infrastructura suficiente y los asegurados esperan con ansias la inauguración del nuevo hospital que debía realizarse este mes, pero al final no hay fecha confirmada.

