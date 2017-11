Senadores rechazan apartar a González Daher del JEM

Tras rechazarse el primer intento para suspender a Óscar González Daher del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), los senadores opositores juntaron firmas para convocar a una sesión extraordinaria de inmediato: El segundo llamado fracasó.

Durante el debate, el senador liberal Miguel Abdón Saguier lamentó que su colega no haya tomado él mismo la decisión de apartarse de la titularidad del JEM por el escándalo de tráfico de influencia que lo rodea.

“Existen indicios bastante graves en la actualización en este tema de tráfico de influencia”, expresó. Explicó que no pueden analizar cuestiones jurídicas, pero sí políticas. Por ende, pidió a sus colegas aprobar el pedido de suspensión de González Daher por el periodo de dos meses, sin goce de sueldo.

En tanto, Hugo Richer subrayó que no solo se debe juzgar a González Daher, sino a todos los miembros del Jurado. Añadió que el problema del tráfico de influencias es un problema que hay también en el Ministerio Público.

La senadora Desirée Masi, por su parte, pidió que se pase directamente al estadio de votación, y dejar de lado el debate. Su pedido fue aprobado.

Sin embargo, antes de la votación, Óscar González Daher quiso “dar su versión”. Dijo que Raúl Fernández Lippmann -su secretario- fue nombrado por su colega Enrique Bacchetta (colorado disidente) y que él ya lo suspendió después de conocerse los audios donde el funcionario “negociaba” decisiones del Jurado con jueces y fiscales.

Subrayó que siempre tuvo una “gestión transparente” y que todo lo que vive ahora es una persecución política debido a las internas del Partido Colorado.

Se necesitaban 26 votos para apartarlo, pero solo hubo 21. Hubo 11 rechazos (cartistas) y siete abstenciones (entre Unace, PLRA y Frente Guasu). También hubo seis ausentes, un independiente y el resto liberales. Así, esta propuesta pasó al archivo. La bancada del Frente Guasu se abstuvo de votar a favor, lo que influyó en que no se llegue a los números necesarios.

