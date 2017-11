Puenteguýpe 18 de noviembre del 2017

¿Por qué será que no le pusieron a Sandra como candidata a gobernadora?. Trabaja más que los sinvergüenzas que están en la lista. En cada acto aparece solo para la foto Elio Cabral, porque más no puede aportar; su discurso le duerme hasta al más motivado, además, apenas garrotea al castellano. Para completar, la Perla tampoco puede aportar mucho y solo se pone a sonreír… Ivai la porte…

********

Un fiscal que fue corrido por jodido de Hernandarias, ya comenzó a hacer su agosto en Ciudad del Este. En menos de 24 horas le liberó a un sospechoso de un asalto, que fue atrapado por los mesiteros. El día en que los esteños rajemos de nuestra ciudad a los funcionarios sinvergüenzas, comenzaremos realmente a hacer ciudadanía. Estos son los funcionarios que vienen a ensuciar el nombre de nuestra ciudad.

********

Los perfiles falsos manejados por Supino Sanabria pegaron el grito al cielo cuando esta columna dejó en evidencia al anémico concejal, manejado a control remoto. Le culparon aipo a su secretaria ndajeko. Peor todavía, ¿es tan torpe que no lee lo que firma? o no entiende lo que lee, y si leyó ¿no se dio cuenta de los errores? O sea … no aclares que oscureces. ¡¡¡Dejáte de joder!!!

