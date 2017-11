“En vez de votos, Cartes debe pedir perdón a los paraguayos”

El aspirante presidencial Mario Abdo Benítez dijo que el presidente y precandidato a senador, Horacio Cartes, en vez de pedir votos, debe pedir perdón a todos los paraguayos por “el fracaso de su gobierno”. Abdo Benítez visitó ayer Alto Paraná y se reunió con simpatizantes de Ciudad del Este y Santa Rita para intensificar la campaña a menos de un mes de las internas partidarias.

“En vez de salir (Cartes) a pedir votos y a pedir la continuidad de su modelo que fracasó, tiene que recorrer y golpear cada puerta de los paraguayos para solicitar perdón. Se le dio todo y no hizo nada bueno por la República de Paraguay”, sostuvo Abdo Benítez durante el lanzamiento oficial de la precandidatura a diputación de Mario Quintana por un sector interno del movimiento Colorado Añetete.

El senador y aspirante presidencial recordó que en la Cámara Alta aprobaron la ley de la Alianza Público-Privada, de responsabilidad fiscal, de fuerzas de tarea conjunta. “Aumentó el desempleo, no es mi culpa. Cómo con toda esa herramienta económica que le dimos no va a poder construir un modelo inclusivo, que genere fuentes de trabajo. Lo único que no le dimos fue la ley para violar la Constitución Nacional”, mencionó en alusión al fracasado proyecto reeleccionista.

En otro momento, Abdo Benítez resaltó que en el gobierno de Cartes aumentó la deuda pública de G. 2.700 millones de dólares a 7.500 millones de dólares con los empréstitos. “Ustedes saben cuánto (del préstamo) se invirtió en salud y educación: 0%. De qué me sirve un viaducto para llegar más rápido a Ñu Guasu, mientras madres mueren en todos los rincones del Paraguay porque no hay remedio ni médicos en el hospital”, apuntó.

El precandidato presidencial de la disidencia se mostró confiado para las próximas internas y aseguró tener más fortuna que el magnate Cartes. “Él lo único que tiene es dinero; yo estoy en el corazón de toda la gente, esa es mi mayor riqueza”, remarcó.

Marito culminará su gira por Alto Paraná hoy en una reunión con todos los dirigentes que respaldan su candidatura y de Roberto González Vaesken a gobernador. El encuentro será a las 10:00, en un centro de eventos del Área 3, de Ciudad del Este.

OTROS ORADORES

>> Roberto González Vaesken, precandidato a gobernador: Dijo que falta patriotismo en la conducción de las instituciones públicas. Criticó la administración departamental de Justo Zacarías al mencionar supuestos negociados con licitaciones de la merienda escolar, obras públicas y muebles para escuelas.

>> Mario Concepción Quintana, diputado que busca la reelección: Sostuvo que en Alto Paraná la gente está hastiada del clan Zacarías. Pidió a Marito la “reinvidicación de la dirigencia colorada”. En Alto Paraná nadie sabe cómo Quintana llegó a ser diputado ni qué hizo durante su permanencia en el parlamento. Uno de los dudosos candidatos que no puede explicar el origen de la fortuna de su familia y que aspira nuevamente vivir del dinero público.

