Horóscopo 20 de noviembre del 2017

ARIES: Cuando se trata de agradar a alguien tu generosidad es sin límites, lo lamentable es que no te das cuenta que muchos aprovechan tu bondad. La cercanía del planeta Marte, el de la energía, te recarga enseguida cuando estás en depresión, que bueno para tus actividades. Suerte en las loterías, más por la tardecita. NÚMERO PREDILECTO: 33

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

TAURO: Unos nativos que van a ser padres próximamente deberían dedicar ya más tiempo a su amada porque ella se siente solita. Una llamada nocturna te pondrá de mal humor pero tenés que contestar y asumir, son las consecuencias de tus responsabilidades y múltiples actividades. Dolores de vientre entre las jóvenes. NÚMERO PREDILECTO: 71

TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

GEMINIS: A pesar de soñar muchas veces, tus ambiciones tienen el mérito de estimular la gente que trabaja contigo; eso es positivo pero no tenés por qué exigir lo mismo en tu hogar, la familia no es una empresa. Tus dolores de cabeza podrían venir de bichos en tus intestinos. Evitar las grandes apuestas en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 4

COLOR DE LA SUERTE: DORADO

CANCER: Ser cortés y amable no será suficiente hoy para conseguir un nuevo empleo entre los que buscan; tendrán que ser capaces de justificar sus cualidades profesionales antes que todo. No olvides tus documentos personales, tampoco los de tu auto, antes de salir, porque los vas a necesitar. NÚMERO PREDILECTO: 98

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

LEO: Día excelente para los empleados administrativos, mientras para los que se dedican a la venta la jornada no será muy productiva. Para los demás hay que ser prudente con sus pertenencias si tienen que viajar, se nota en los astros riesgos de extravío, de robo con importante perjuicio. NÚMERO PREDILECTO: 56

TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO DE PLATA

VIRGO: Los celos y la desconfianza entre algunos casados van a provocar discusiones que desembocarán en un enfriamiento que podría ser irreversible si persiguen cada uno en sus posiciones. Un negocio importante, trancado desde semanas, va a salir y darte más ganancias que lo que habías pensado. NÚMERO PREDILECTO: 10

COLOR DE LA SUERTE: MARRÓN

LIBRA:Cuando tenés dinero no podés resistir y gastas todo. Cuídate por no comprar demasiadas cosas inútiles como es tu costumbre en estos casos. Un vecino simpático te ayudará para solucionar un problema en tu casa; si sos mujer, cuídate que no se aprovecha para intentar algo más. NÚMERO PREDILECTO: 80

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

ESCORPIO: Tu idea de asociar tu pareja en tus negocios es buena, Uds dos se completan muy bien y pueden rápidamente hacer algo grande. Peligro de ruptura de noviazgo para los que nacieron en la primera década del signo, es decir entre el 24 y el 30 de octubre. Salud inestable entre los ancianos. NÚMERO PREDILECTO: 48

MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

SAGITARIO: Es con la seguridad y la estabilidad que podés vivir feliz; enséñalo a tu pareja que por su inconsciencia pone en peligro tu equilibrio psíquico y físico. Tus ganas de cambios indican que el dinero entra y va a entrar más; una inversión en bienes raíces sería una buena idea en estos tiempos de crisis. NÚMERO PREDILECTO: 49

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

CAPRICORNIO:Aun si es tu tradición y tu costumbre el desorden en el manejo de tus tareas, hay obligaciones básicas con las cuales tenés que cumplir sí o sí. Un desplazamiento en los alrededores de la ciudad se revelará muy productivo para los que trabajan en la venta a domicilio. NÚMERO PREDILECTO: 94

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

ACUARIO: A veces las buenas noticias no vienen de la fuente esperada; es lo que te pasará hoy. Un proyecto de negocio va a seducirte sin embargo, todavía no tenés la solídez financiera para realizarlo en forma independiente; podés buscar socios pero los astros dicen que no resultará. NÚMERO PREDILECTO: 2

TALISMÁN DEL DÍA: CADENA DE PLATA

PISCIS: Tu disponibilidad y tu gentileza son factores importantes para conseguir lo que quieres de los demás. A pesar de que unas personas te molestan, tómalo con calma y sonrisa. Una nueva relación sentimental se revelará decepcionante a corto plazo porque la otra persona tendrá mal carácter. NÚMERO PREDILECTO: 99

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

