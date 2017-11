Marito promete pedir destitución de los saqueadores del Fonacide

El precandidato disidente a la presidencia Mario Abdo Benítez prometió impulsar la destitución de los intendentes que saquean el Fonacide (recursos destinados a la educación). El presidenciable culminó ayer su gira en una reunión con dirigentes, en un salón de eventos de Ciudad del Este.

“Vamos a ser custodios de la plata del Fonacide. Que no se robe ni un guaraní al futuro y a la esperanza de nuestros hijos. Porque el que roba el futuro y la esperanza a nuestros hijos no va a tener un presidente cómplice que se va a callar. Yo mismo voy a pedir su destitución. Yo mismo voy a pedir llevar a los Zacarías, a los enemigos del pueblo”, expresó Abdo Benítez durante la reunión con dirigentes de todos los sectores internos de Colorado Añetete y del movimiento Sumando Colorados y Tu Asunción.

El precandidato disidente sostuvo que en Alto Paraná no hay concursos de méritos para acceder a cargos públicos, en alusión a la hija del gobernador Justo Zacarías, Natasha Zacarías, quien ingresó en Itaipu con un salario superior a G. 25 millones sin examen previo.

“Para el pueblo de Alto Paraná no hay justicia; acá no importa si tenés o no la razón; acá importa si sos amigo de los Zacarías para tener una sentencia favorable”, cuestionó.

En otro momento, Marito denunció que los comerciantes de Ciudad del Este son extorsionados a través de la Subsecretaría de Tributación por no participar en actos políticos del oficialismo.

Igualmente, el disidente criticó la persecución y destitución de los funcionarios de las instituciones públicas por no acompañar la propuesta electoral del oficialismo.

OTRAS PROMESAS DE ABDO

>> Subsidio a la producción agrícola

>> Crédito blanco a pequeños productores

>> Exigir a embajadores apertura de nuevos mercados extranjeros para la producción nacional

>> Construcción del segundo puente con Brasil en Presidente Franco con bonos soberanos

Diferencia y unidad

El precandidato de la disidencia a gobernador, Roberto González Vaesken, organizó ayer la reunión de referentes de todos los sectores de Colorado Añetete y de movimientos fraternos para unificar la dirigencia. Sin embargo, durante el encuentro se ventilaron algunos problemas internos.

El precandidato a diputado Mario Quintana reclamó en público al también postulante a diputación Tobías Wiens y al aspirante a concejalía departamental David Báez por haberle criticado en un programa de radio. Quintana mencionó que ya perdonó a sus compañeros de movimiento.

González Vaesken y Mario Abdo Benítez resaltaron que sus verdaderos adversarios políticos se encuentran en filas del cartismo.

Comments