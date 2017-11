Horóscopo 22 de noviembre del 2017

ARIES: Si sientes la necesidad de cambios en tu trabajo tenés que saber que en estos días el entorno planetario no favorece una iniciativa en este sentido. Si quieres cambiar los arreglos de tu hogar, habla antes del tema con tu media naranja en lugar de tomar una decisión apurada que sería errada. NÚMERO PREDILECTO: 1

TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

TAURO: En tu vida sentimental tendrías interés en investigar mejor tus relaciones porque los astros te indican que te vas a enamorar de una persona que no vale la pena. Tu nivel de energía es bajo, un poco de descanso es necesario para seguir adelante con tus tareas. Noticias gratas por la tardecita. NÚMERO PREDILECTO: 67

PIEDRA ENERGÉTICA: RUBÍ

GEMINIS: Entre tus supuestos amigos algunas personas que te envidian están listas a cualquier cosa para poner obstáculos en tus trabajos. En los amores estás en camino a la felicidad; los astros te ayudan para que tengas una vida sentimental más feliz que antes; vas a vivir grandes placeres. NÚMERO PREDILECTO: 88

COLOR DE LA SUERTE: ESCOCÉS

CANCER: A pesar de tu desconfianza natural vas a darte cuenta que tus amores actuales todavía no te procuran la felicidad que estabas esperando. Tenés que operar unos cambios en tus relaciones profesionales, frecuentar gente especializada en tu ramo de actividades, será provechoso. NÚMERO PREDILECTO: 93 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LIBRA

LEO: Las nativas que no encuentran la felicidad deben dejar de buscar únicamente el conforte material. Si no te da gusto tu trabajo actual es porque no te llevas bien con tus compañeros, porque es exactamente lo que te compete. Despiértate, la situación no es tan fea como imaginas. NÚMERO PREDILECTO: 6 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

VIRGO: Tu corazón balancea entre dos amores; tendrás que elegir rápidamente y no será fácil. Usa tu inteligencia y tu diplomacia para convencer a tus jefes que tenés la capacidad requerida para asumir un cargo más importante sin ningún problema. Cuídate del sol, lleva un sombrero. NÚMERO PREDILECTO: 76

COLOR DE LA SUERTE: VERDE AGUA

LIBRA:Es prematuro buscar otra pareja después de las decepciones que tuviste; primero tenés que recuperar tu calma. Aprovecha del ámbito astral positivo del día para mejorar tus ingresos económicos gracias a una buena noticia que va a llegar por parte de una persona extranjera. NÚMERO PREDILECTO: 4

TALISMÁN DEL DÍA: CRUZ DE PLATA

ESCORPIO: Podés tomar nuevas iniciativas si trabajas por cuenta propia, los astros dicen que el momento es propicio para crecer. Un documento importante se firmará con una persona de mucho más edad que vos. Algo no anda bien en tu vida amorosa, no busques por culpa de quién porque es tuya. NÚMERO PREDILECTO: 21 TALISMÁN DE LA SUERTE: CADENA DE ORO

SAGITARIO: Un aspecto planetario muy típico entre los planetas Venus y Mercurio afectará hoy positivamente tus relaciones amistosas y sentimentales. Si te desempeñas en tareas comerciales, aprovecha de la buena reputación de tu empresa para cerrar un importante negocio. NÚMERO PREDILECTO: 11

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

CAPRICORNIO:A corto plazo encontrarás una actividad más interesante y trabajarás en un ambiente interesante. Si el beneficio económico no es rápido, por lo menos te sentirás bien. Respecto a tus dolores intestinales, es por una alimentación sana que lograrás curarlos. NÚMERO PREDILECTO: 37

PLANTA ENERGÉTICA: TILO

ACUARIO: La Luna va a brindarte la energía positiva que te hace falta para superar un problema de salud. Una propuesta laboral interesante e inesperada que podés aceptar te permitirá salir rápidamente de tu mala situación económica. Buena suerte en los juegos como loterías, bingo. NÚMERO PREDILECTO: 50

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

PISCIS: Si podés, por la tarde sería saludable no salir en auto o colectivo; hay indicaciones de accidente de tránsito en tu cielo astral. En lo sentimental vas a recuperar la confianza en ti y serás en posición dominante para conseguir todo lo que quieres de tu media naranja. Una cita importante a la noche. NÚMERO PREDILECTO: 63 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

