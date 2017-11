Conajzar: abren sobres pese a negativa de la Contraloría

Ayer se llevó a cabo la apertura de sobres en Conajzar para la explotación de apuestas deportivas en todo el país, pese a la negativa de la Contraloría. Dos empresas se presentaron para este llamado, que tiene denuncias de irregularidades. El presidente del Conajzar dijo que el contralor nunca explicó por qué pidió la suspensión.

En el marco de la licitación para la explotación de apuestas deportivas, con serias denuncias de irregularidades, se concretó la apertura de sobres de las dos empresas que se presentaron al llamado, pese a que la Contraloría General de la República (CGR) había recomendado la suspensión del proceso.

Al respecto, el contralor Enrique García lamentó que el titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Javier Balbuena, haya desoído el dictamen, considerando que este tipo de recomendaciones de la CGR tiene carácter de cumplimiento obligatorio por ley. Pese a esto, dijo que no actuarán en los estrados judiciales, ya que no tienen fuerza coercitiva. Pero dijo que sí fiscalizarán y controlarán debidamente el proceso.

“De verdad es muy malo lo que está pasando. Prepotentemente decir que no se oirá a las recomendaciones de la Contraloría es poco contributivo”, reprochó el contralor.

Ante sospechas de que la licitación contendría irregularidades, la Contraloría General decidió, el pasado 10 de noviembre, hacer una verificación documental in situ de todo el proceso y recomendó “la inmediata suspensión del proceso de contratación en curso”. Sin embargo, en una nota remitida a esa institución el 15 de noviembre, el titular de Conajzar comunicó que se facilitará el espacio físico y la documentación para el estudio, pero la licitación continuará.

Al respecto, Javier Balbuena, dijo que Contraloría nunca explicó por qué ordenó suspender el proceso. “No detectamos irregularidad en el proceso”, indicó el funcionario, al tiempo de agregar que seguirán con él, “independientemente de quién haga la denuncia y de quién está implicado”.

“Nos dicen que suspendamos la concesión, pero no nos dicen por qué (…) No tenemos problemas en suspender, pero que nos digan por qué (…) Tenemos un informe de Contraloría en donde nos pide que licitemos. Lo que estamos haciendo es hacer lo que tanta gente dijo, que tenemos que licitar los juegos”, expresó Balbuena.

Además, defendió el proceso afirmando que en cada licitación “todo el mundo quiere suspender por algún motivo, porque llega tarde a la oferta, porque le faltó algo, y la Conajzar tiene que estar en el medio, con muchos intereses creados”.

MILLONARIO NEGOCIO

Las apuestas deportivas son un multimillonario negocio en el país, que según fuentes vinculadas al sector puede mover unos US$ 2,5 millones al mes, lo que significa que si hay un contrato por 5 años, como se prevé, serían unos US$ 150 millones.

Actualmente, las empresas con permiso provisional para su explotación son: Daruma Sam SA, Jockey Club del Paraguay, Euro Golden SRL, Wesco SRL, Ampar SA, Montego Trading SA, Hold Winth Corporation SA, TDP SA y Enfield SA.

