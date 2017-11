Horóscopo 23 de noviembre del 2017

ARIES: Algunas preocupaciones en el trabajo van a desanimarte; piensas que alguien que te quiere mucho te sostiene, entonces recobras tu optimismo. Por la tarde recibirás una noticia grata por parte de un familiar que vive muy lejos. En la salud sería prudente cuidar mejor los dientes por no tener problemas próximamente. NUMERO PREDILECTO: 12

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

TAURO: Mucho nerviosismo e incertidumbre entre los muchachos del signo en cuanto a la vida sentimental porque los amores no caminan como lo esperaban. En cuanto a las mujeres es en el ámbito laboral que el día será muy productivo, que aprovechen de la buena suerte brindada por los astros. NUMERO PREDILECTO:74

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

GEMINIS: Tus sentimientos son más fuertes, tus objetivos son más realistas, estás en buen camino para alcanzar una vida amorosa satisfactoria. Prudencia en tus viajes si tenés que salir, el planeta Marte te advierte de riesgos de accidente por la tardecita, por falta de concentración tuya. NUMERO PREDILECTO: 92

TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE SAN CRISTÓBAL

CANCER: Estás esperando mucha ayuda por parte de los que quieres; cuídate porque no te apoyarán; tenés que manejar tu vida sin esperar nada de nadie. El entorno astral te recomienda vigilar tus pertenencias, hay grandes riesgos de robo y el perjuicio económico resultaría importante. NUMERO PREDILECTO: 43

TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE ORO

LEO: Hay algunos pequeños problemas pendientes que tendrías que arreglar rápidamente antes que se vuelven fuente de dificultades importantes. Si necesitas de ayuda o consejos, pida los consejos de un anciano de tu familia, sus observaciones serán muy útiles para vos. Suerte en los juegos de casino. NUMERO PREDILECTO: 32

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

VIRGO: Por la tarde se va a presentar una posibilidad para desarrollar tu campo de actividades; aun si no tenés los medios económicos suficientes para concretar todo enseguida, por lo menos tus ingresos van a crecer ya, y así luego podrás realizar tus proyectos. Dolores de los intestinos por la noche. NUMERO PREDILECTO: 67

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

LIBRA:Si tenés algún dinero ahorrado, guardarlo todavía; el momento no es propicio para las nuevas inversiones, que sean pequeñas o grandes, no resultaría bueno el beneficio. A veces piensas que tu vida sentimental no corresponde a lo que esperabas, tenés que hacer más esfuerzos. NUMERO PREDILECTO: 22

PIEDRA ENERGÉTICA: RUBÍ

ESCORPIO: Un ingreso de dinero esperado desde varios días te permitirá concretar una compra para tu casa. Si tenés que firmar un contrato o cualquier documento comprometedor por la tarde, podes hacerlo en toda confianza, los astros indican que sacarás un buen provecho rápidamente. NUMERO PREDILECTO: 75

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

SAGITARIO: Una buena noticia del ámbito financiero va a traer una nota de alegría en este día que empezó tranquilo. No te olvides de un trámite administrativo importante, sino pagarás una multa. Cuidado con las cargas pesadas, hoy no levantes nada sin ayuda, tu espalda es muy débil. NUMERO PREDILECTO: 1

COLOR DE LA SUERTE: VIOLETA

CAPRICORNIO:Todos los intercambios profesionales son estimulantes y te ayudan para crecer en tus actividades. En lo sentimental muy pronto lo que era al comienzo una simple amistad se convertirá en un gran amor. Tu vitalidad está en alza, entonces aprovechas para desarrollar tus actividades. NUMERO PREDILECTO: 97

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

ACUARIO: No te sientes bien en tu trabajo, la rutina te invade, tu productividad baja. Los astros indican que podrías ya empezar a buscar algo más interesante, que corresponde realmente a tu capacidad. Si no tenés pareja segura todavía, tu vida sentimental se revela satisfactoria. NUMERO PREDILECTO: 57

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

PISCIS: Un acontecimiento inesperado ocurrirá en tu familia que te llenará de placer. Podes emprender unos cambios en tu trabajo, en tus ocupaciones, los astros te sostienen y te favorecen para toda iniciativa nueva. Si fumas, cuidas tu garganta, podría degenerar en inflamación o algo más serio. NUMERO PREDILECTO: 88

PIEDRA ENERGÉTICA: TURMALINA

