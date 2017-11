Denuncian a ministro de CSJ por coima y por otros ilícitos

El abogado Nicolás Russo Galeano denunció ayer al ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de Circunscripción regional Sindulfo Blanco por coima, tráfico de influencia, prevaricato, quebrantamiento de depósito, asociación criminal e inducción a cometer ilícitos.

En su escrito Russo Galeano calificó a Blanco como el “sicario administrativo y jurídico del Poder Judicial en Alto Paraná”.

Según la denuncia, el ministro supuestamente blindó a la familia Zacarías para no ser investigada por presuntos casos de corrupción. Igualmente, acusa a Blanco como presunto cómplice por el robo de una máquina de cajetillas de un millón de dólares de la bóveda de la sede judicial de Alto Paraná, en 2004.

Russo, además, vinculó al ministro a un supuesto caso de tráfico de influecia: supuestamente habría presionado a la juez Máxima Meza para no embargar bienes de la Municipalidad de Ciudad del Este, en un juicio promovido por exfuncionarios municipales que pretendían cobrar su indemnización.

El denunciante también recordó un escándalo público que involucraba a un hijo de Blanco, cuyo nombre no trascendió. Según los datos, Dixon Butterworth Kennedy habría entregado un lujoso auto al retoño del ministro a cambio de una resolución judicial.

Asimismo, Russo denunció a Blanco por supuesto prevaricato por anular su propia resolución ante un pedido de aclaratoria.

El denunciante solicitó a la Fiscalía General del Estado la imputación del ministro por varios delitos.

El ministro Blanco soporta una imputación por prevaricato, pero su proceso está trabado por contar con inmunidad.

