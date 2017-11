Feriantes oferta variedad de productos orgánicos en CDE

Variedad de frutas y verduras estacionales además de legumbres y cereales están de oferta en la feria permanente de Ciudad del Este, por temporada de fin de año. Los visitantes pueden encontrar en el lugar los productos más frescos y orgánicos, producidos por compatriotas de la región.

Las frutas estacionales como el melón, la sandía, piña y uva, son las más requeridas en estas temporadas y uno las puede encontrar en gran cantidad, tamaños y colores en el local de la feria, en el barrio Obrero, cerca de la Terminal de CDE, que abre sus puertas todos los miércoles al mediodía y va hasta los viernes a las 13:00. En todo ese tiempo, las personas tienen la posibilidad de adquirir los mejores productos.

“Nuestros productos son 100% orgánicos, ya que no utilizamos agroquímicos. Tenemos frutas y verduras bien frescas y como cada fin de año ya estamos preparados para la alta demanda. Aquí uno puede encontrar de todo un poco”, manifestó Ana Ramos, productora del Km 12, Acaray, de Ciudad del Este.

La mujer recordó que el año pasado, en esta temporada, las ventas no fueron positivas pero que en esta ocasión ya se percibe un movimiento mayor y hay buenas perspectivas de venta. “Creemos que vamos a arrasar para este fin de año porque ofrecemos productos de primera calidad y por sobre todo a buen precio y eso no tiene competencia”, señaló.

Invitó a todos a visitar el local de la feria que además, ofrece plantas nativas y hay un comedor con comidas exclusivamente típicas en donde todos pueden ir a degustar diferentes sabores en familia.

RECUPERACIÓN

Los pequeños productores esperan en estas últimas semanas del año 2017, recuperarse de las tormentas que devastaron gran parte de sus cultivos en octubre pasado. Muchos perdieron sus media sombras, invernaderos además de sus productos.

Jamás recibieron ayuda del gobierno ni siquiera en semillas tras los temporales y la esperanza que tienen es que aumenten las ventas en esta temporada para poder mejorar la situación.

La asociación de productores hortigranjeros tiene más de 1.600 integrantes, con 104 comités de 18 distritos del Alto Paraná.

