Horóscopo 24 de noviembre del 2017

ARIES: Señorita, vas a sentirte más linda que de costumbre, más atractiva, pero no es una razón para destrozar todos los corazones. Entre las casadas o las que viven en pareja, van a sentir la necesidad de vivir un gran amor para salir de la rutina diaria que te aburra; que se despierten los muchachos. NÚMERO PREDILECTO: 36

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

TAURO: Un buen aspecto del planeta Venus, el del amor, te da la posibilidad de disfrutar del placer de vivir un gran amor. Como las buenas cosas nunca vienen solas, un dinero inesperado va llegar más pronto de lo que esperabas. Algunas nubes negras vienen del entorno laboral: son envidiosos. NÚMERO PREDILECTO: 75

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ESCORPIÓN

GEMINIS: Discusiones en los hogares hoy entre los casados por causa de los niños. Cuidado porque los pequeños desacuerdos podrían degenerar en algo más serio. Buenas noticias por la tarde para los que están en busca de un nuevo trabajo. Preocupaciones justificadas para la salud de un familiar. NÚMERO PREDILECTO: 82

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

CANCER: Hay una invitación importante que debes recordarte porque si lo olvidas resultará un drama. Los astros se revelan favorables si quieres operar algunos cambios en tu hogar, la persona que lo comparte contigo será encantada y te lo demostrará por mucho amor. Evitar las grandes apuestas en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 24

PIEDRA ENERGÉTICA: ÁMBAR

LEO: Al salir por la mañana cuidado por donde pones los pies, un mal aspecto del planeta Marte te avisa que hay riesgos de caídas. En el trabajo tendrías interés en escuchar los consejos de los que ya tienen experiencia, tus resultados serán mejores y tus ganancias también. NÚMERO PREDILECTO: 8

TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

VIRGO: Prudencia con el dinero; pagando muchísimo más caro que lo que vale lo que quieres adquirir vas a quedarte sin nada para comer. El día es propicio para firmar papeles importantes, contratos o todo documento a carácter oficial. La salud de una amiga te preocupa, vas a visitarla. NÚMERO PREDILECTO: 55

COLOR DE LA SUERTE: BEIGE

LIBRA:Una noticia inesperada en tu vida sentimental va a hacer de este día que parecía triste una fecha inolvidable. En lo económico hay un poco de inestabilidad que se va a solucionar gracias a tu astucia. Buena recuperación después de unos trastornos por parte de tu intestino. Suerte en los juegos de naipes y loterías. NÚMERO PREDILECTO: 75

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

ESCORPIO: A pesar de tus esfuerzos para ser cortés no podés agradar a todo el mundo. La persona que está enamorada de vos no lo entiende y quiere imponerte a su círculo próximo. Eso no va a caminar, a seguir así Uds se van al desastre, ella tendrá que elegir entre vos y los demás. NÚMERO PREDILECTO: 98

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

SAGITARIO: Día propicio para pedir un aumento de sueldo para los que trabajan en tareas administrativas. Se recomienda más prudencia por parte de los profesionales del volante, un aspecto planetario del planeta Mercurio les advierte de riesgos de accidentes que sería por culpa de ellos. NÚMERO PREDILECTO: 4

TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE PLATA

CAPRICORNIO:Tu pareja necesita de mucho más atención hoy por tu parte porque se siente abandonada. Una persona intenta dañarte en tus tareas; tenés que reaccionar, no te dejes debilitar. Los que trabajan en la venta estarán bastante favorecidos por los astros todo el día de hoy. NÚMERO PREDILECTO: 21

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LIBRA

ACUARIO: A pesar de que vas a encontrar la casa de tus sueños, cuídate porque alguna sorpresa desagradable, que se oculta detrás de una linda apariencia, causaría un perjuicio económico difícil de recuperar si no te cuidas. Entonces no te apures para concluir cualquier compra. NÚMERO PREDILECTO: 35

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

PISCIS: Alguien te va a ofrecer un negocio que aparentemente es muy seguro. Podés aceptar, sin embargo, deberías tomar un mínimo de garantía porque los astros indican en estos días un riesgo de estafa. Muchas satisfacciones en la vida familiar para los nativos que tienen hijos adolescentes. NÚMERO PREDILECTO: 42

COLOR DE LA SUERTE: VERDE

