El “Black Friday” generó buen movimiento comercial en CDE

Una multitudinaria presencia de turistas brasileños y argentinos se registró desde el viernes último y todo el fin de semana en el microcentro de Ciudad del Este, para aprovechar las ofertas del Black Friday. Varios locales comerciales se adhirieron a la fiesta de descuentos y la presencia masiva de compradores también benefició a los vendedores de la vía pública.

La fiebre de ofertas estuvo interesante ya que centenas de compradores extranjeros, inclusive llegaron el viernes de madrugada, para formar filas frente a los grandes locales que lanzaron promociones inéditas, para ser los primeros en ingresar.

El Black Friday arrancó el viernes 26 y duró hasta el sábado en varios locales, en otras tiendas se extendió hasta ayer.

Las tiendas ofertaron televisores, aparatos celulares, equipos de sonidos, amplificadores, juegos electrónicos además de ropas, calzados y cosméticos que también presentaron descuentos importantes. Los artículos navideños y para el hogar no quedaron fuera de la lista de promociones por lo que muchos aprovecharon el evento para realizar sus compras de fin de año.

Varios empresarios coincidieron en destacar el gran beneficio de la feria de descuentos, ya que lograron vaciar los stocks pendientes, además de vender otros productos que no estaban en la lista de descuentos.

En el Shopping China, el Black Friday culminó ayer, con cerca de 120 mil visitantes que tuvieron la oportunidad de comprar unos 35.000 productos con importantes rebajas. Varios compradores llegaron a la tienda de otras regiones de Paraguay, Brasil, Argentina y otros países. Los descuentos en la tienda llegaron hasta el 50% en algunos ítems.

Los organizadores del evento consideraron un rotundo éxito el Black Friday. Desde el primer día, a primeras horas de la mañana, largas filas se observaban en las instalaciones del 3er piso del Shopping París.

Además de todos los productos que integraron la lista de descuentos, se realizaron promociones relámpagos con descuentos que sorprendieron a todos los clientes que estaban dentro de la tienda. Por ejemplo, ofertaron varias unidades de televisores de 32 pulgadas a US$ 109, notebooks a US$ 135, entre otros.

Wilson de Jundiaí, de São Paulo mencionó “no me imaginé llevarme un IPhone 7 a mitad de precio. A los amigos que desistieron, miren el resultado”.

MESITEROS CONTENTOS

El Black Friday no solamente benefició a las tiendas que participaron de la feria de ofertas sino también a los mesiteros del microcentro. “Hubo mucho movimiento y eso siempre nos beneficia porque cuanto más visitantes ingresan, más posibilidades tenemos de vender”, indicó Nery Chávez, vendedor de la vía pública. Mencionó que el movimiento estaba muy tranquilo pero que este fin de semana lograron repuntar en sus ventas. “Esperamos que las ventas mejoren cada día más, principalmente en este diciembre que ya llega”, señaló.

