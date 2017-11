Declaran de Interés Cultural a “Noche de Shakespeare”

El Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA) junto a los alumnos del 9no semestre de la Licenciatura en Teatro preparan un espectáculo teatral denominado “Noche de Shakespeare”, donde se presentarán escenas y monólogos de las obras más renombradas del dramaturgo de la Literatura Universal, William Shakespeare. El evento ya fue declarado de Interés Cultural Artístico Distrital por la Municipalidad de Presidente Franco.

Carolina Martínez, Aury Vera y César Correa, alumnos del 9no. Semestre de la Licenciatura en Teatro, como trabajo académico, tienen la difícil tarea de evocar al gran dramaturgo, con monólogos y escenas sonsacadas de algunas de sus más conocidas obras. Ellos tendrán la tarea de dar vida a algunos de sus mas legendarios personajes.

Las entradas para el show tendrán un costo de G. 30.000, pueden ser adquiridas de lunes a viernes en la sala de teatro de la ESBA o llamando al 0994379455. Para informaciones contactar al 0983521892 con Juan Ortega, 0986650335 con Aury Vera o al 0994379455 con César Correa.

Personajes como Hamlet, Shylock, Lady Macbeth, Marco Antonio, entre otros, cobrarán vida con los talentosos actores de la ESBA. La dirección general está a cargo del Profesor Juan Bartolomé Ortega, que junto a los alumnos de la Licenciatura en Teatro, llevan más de 3 meses trabajando para ofrecer al público un espectáculo de primer nivel. La actividad estará disponible en 4 funciones, los días 2, 3, 9 y 10 de diciembre desde las 19:00, en la sala de Teatro de la ESBA, ubicado en avda. Mcal López c/ Bernadino Caballero de Presidente Franco.

Los alumnos presentarán un fragmento de los personajes complejos y profundos con parlamentos de incomparable belleza, indudablemente un constante reto en el difícil arte de la interpretación. Shakespeare es considerado el más grande poeta de todos los tiempos, por la profusión de personajes creados que abarcan el más amplio espectro de sentimientos que pudieran caber dentro del corazón. No en vano los más renombrados centros de formación actoral del mundo exigen una representación shakesperiana como culminación de la preparación actoral. Y la Escuela Superior de Bellas Artes no podía estar ausente de esta exigencia.

