Horóscopo 28 de noviembre del 2017

ARIES: Cuando recibes invitaciones para hacer la fiesta prefieres rechazarlas y dedicarte a tu trabajo; hoy deberías aceptar porque una persona espera tu presencia para charlar contigo de algo importante. Una noticia placentera de una persona de tu edad, del sexo opuesto, va a levantar tu ánimo. NÚMERO PREDILECTO: 14

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CIELO

TAURO: Tu desánimo de hoy se volverá pronto en optimismo, así podrás llevar a cabo en mejores condiciones tus tareas. Al salir de casa, cierra bien todo, el ámbito astral favorece los robos por la tarde para los nativos del comienzo del signo de Tauro. Tu estómago está cargado, equilibra mejor tu comida. NÚMERO PREDILECTO: 76

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

GEMINIS: Varias preocupaciones van a hacer de esta jornada un día difícil. Vas a ordenar cosas que los demás no aceptarán; en lo sentimental tampoco resultará como lo esperabas. En fin, sería mejor quedarte en casa. Entre los enamorados los sentimientos van a crecer después de un reposo. NÚMERO PREDILECTO: 67 TALISMÁN DEL DÍA: DIENTE DE TIBURÓN

CANCER: El día se presenta tranquilo, entonces aprovecha para pensar más en tu hogar; algunos cambios permitirían dar más ganas a la persona querida por quedarse en casa en lugar de salir con amigos. Por la tardecita hay una posibilidad de encuentro interesante para tu futuro profesional. NÚMERO PREDILECTO: 89 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

LEO: Tu estado de ánimo es negativo y será difícil aguantarte a los de tu entorno. Es imprescindible dominarte mejor para no provocar discusiones inútiles y estériles con la persona querida. Tu tensión arterial es inestable, parece imprescindible ver un médico y seguir un tratamiento con seriedad. NÚMERO PREDILECTO: 13

COLOR DE LA SUERTE: AZUL MARINO

VIRGO: En tu círculo próximo hay unas personas que necesitan de ti, de tu ayuda y de tu asistencia. En el amor te resultará bien hoy; pero más discreción será necesaria para no provocar un problema grave con una persona que sigue enamorada de ti. Suerte en los juegos por la tarde. NÚMERO PREDILECTO: 17 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CAPRICORNIO

LIBRA:Los astros indican que podés aventurarte más que de costumbre para convencer una persona que lo que le ofreces es bueno, honesto y seguro. No se trata de negocios sino de amor. Como tenés costumbre no vas a recordar en dónde pusiste un documento importante que vas a necesitar próximamente. NÚMERO PREDILECTO: 27 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ESCORPIÓN

ESCORPIO: Una propuesta interesante se presentará por la tarde referente a tus actividades; los astros revelan que debes pedir más garantías antes de dar tu respuesta. En lo sentimental, el día no es apropiado todavía para dialogar con la persona querida, mejor esperar que las cosas mejoren. NÚMERO PREDILECTO: 87

TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE ORO

SAGITARIO: Tenés que saber que tu futuro profesional depende de ti y no de los demás. Entonces no te dejes impresionar y debilitar, reacciona y todo te saldrá mucho mejor. Aprovecha para conseguir un mejor cargo pero tenés que pedirlo porque tus superiores no te lo van a ofrecer. NÚMERO PREDILECTO: 32

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

CAPRICORNIO:Te gusta la perfección en tus tareas y no vas a soportar que los demás no sean así; muchas veces eso te pone de mal humor. Hay desórdenes en tu vida sentimental, llega el momento para decidirte porque no podés seguir con varios amores en simultáneo, vas a perder tu salud. NÚMERO PREDILECTO: 5 COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO OSCURO

ACUARIO: Tu vida amorosa va a volverse más feliz, vas a recibir una noticia que no esperabas más. Recibirás otra noticia, de un asunto legal, que va a satisfacerte porque no pensabas que va a salir tan pronto el caso. Vigilar tu hígado, riesgos de problemas por causa de exceso de dulces. NÚMERO PREDILECTO: 24 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

PISCIS: Hoy no te vas a sentir bien en tu trabajo; es cierto que el ambiente es pesado. Todo depende de ti para que encuentres algo mejor, tenés que buscar y encontrarás. Algunas molestias de salud consecuentes con los excesos de comida y bebida de estos últimos días. Suerte en las loterías. NÚMERO PREDILECTO: 11 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

