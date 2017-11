Puenteguýpe 28 de noviembre del 2017

Un líder esteño muy popular en las redes sociales advirtió que si gana las elecciones no permitiría que los asuncenos vengan a robar por estos lares. Todo hace indicar que este muchachote no acepta competencia. ¡La ciudad ya no da para tantos bandidos!

*********

Hablando de elecciones, los postes de la Ande están más adornados que nunca con las caras de los candidatos. Parece que es la única forma de hacer campaña de la mayoría de los postulantes. Llenar de basura las calles de la ciudad es la consigna de todos.

*********

La desesperación cunde en las carpas de HC, parece que hay mucha gente todavía con dignidad que no están en oferta y no tienen el cartelito de “alquilado” o “se vende”. Cada vez se filtran más audios de sus colaboradores. A tal extremo que ahora hasta para las reuniones de “amigos” prohíben el celular. Haku la yvy.

