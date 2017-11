Horóscopo 29 de noviembre del 2017

ARIES: Tenés buena popularidad en tu vecindario, por consecuencia algunas personas van a envidiarte e intentar hablar mal de vos. Hay que seguir tu camino sin preocuparte de lo que piensan los demás. El planeta del amor, Venus, revela por su posición que vas a enamorarte próximamente. NUMERO PREDILECTO: 92 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

TAURO: Un enfriamiento en tus relaciones sentimentales va a deprimirte en este día. Según los aspectos astrales parece que sos vos la causa de esta situación; podes revertirla demostrando más afección y dando más cariños a la otra persona que al final se siente solita. Evitar las grandes apuestas. NUMERO PREDILECTO: 4 TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

GEMINIS: Los celos te penetran y dañan tu felicidad y tu vida; los astros indican que no tiene por qué ser así, la persona que comparte la vida contigo es fiel, entonces cálmate y dejes de escuchar las fábulas. Tu vista no es tan buena que lo imagines, vas a visitar un especialista. NUMERO PREDILECTO: 61

COLOR DE LA SUERTE: AZUL OSCURO

CANCER: Tu vida profesional muy activa te deja poco tiempo para ocuparte de todos tus asuntos personales y te cansa mucho. Deberías ordenar mejor tu trabajo y separarlo bien de tu vida privada. Es día es propicio para firmar buenos contratos con gente que ya conoces. Suerte en los juegos. NUMERO PREDILECTO: 15

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CLARO

LEO: Vas a poder expresar tus talentos oratorios; una persona te dará la posibilidad para demostrarlo. Un arreglo amistoso por la tardecita será el único camino para solucionar un delicado problema laboral. Una suma de dinero va a llegar que te permitirá hacer los arreglos necesarios en tu casa. NUMERO PREDILECTO: 54MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

VIRGO: Por tus relaciones laborales podrías tener acceso a nuevos ramos de actividades; entonces superas tu timidez para solicitar esta ayuda que está a tu alcance. Una persona que intenta colaborar contigo va a hacerte una propuesta para entrar en tus negocios; prudencia porque ella no es confiable. NUMERO PREDILECTO: 84

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

LIBRA:Riesgos de separación y luego de ruptura total con la persona querida. Si lo deseas realmente podes todavía evitarlo si aceptas de reconocer tus errores y pedir perdón. Por tu falta de atención esta tarde tenés riesgo hoy de perder dinero, y parece que no es el momento. NUMERO PREDILECTO: 17 TALISMÁN DEL DÍA: DIENTE DE TIBURÓN

ESCORPIO: Todavía el momento no es oportuno para hacer un regalo a la persona que quieres para hacerte perdonar. Hay que esperar más, con el tiempo todo se arregla. Si eres trabajador manual seas prudente porque los astros indican riesgos de accidente que afectaría tus piernas si no te cuidas. NUMERO PREDILECTO: 39 TALISMÁN DE PROTECCIÓN: CRUZ DE PLATA

SAGITARIO: Vas a tener ganas para reanudar una relación sentimental con una persona que abandonaste hace tiempo; la idea no es buena porque no debes esperar nada rápidamente por su parte. Por la noche si duermes mal y tenés pesadillas no son presagios sino cansancio momentáneo. NUMERO PREDILECTO: 97

COLOR DE LA SUERTE: ANARANJADO

CAPRICORNIO:La posición del planeta Marte, él de la fuerza, te informa que el día es propicio para cerrar un negocio importante que te traerá una gran suma de dinero. En la salud hay problemas del sistema digestivo que podes solucionar por no fumar o haciendo deportes al aire. NUMERO PREDILECTO: 13

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

ACUARIO: Día de incertidumbre en cuanto a una posibilidad de nuevo empleo para los que buscan un nuevo trabajo. Otra vez una persona que tenía que ayudarte va a fallar. Miras en tu círculo próximo, una persona del sexo opuesto que se gusta de ti está lista para ayudarte a conseguir lo que buscas. NUMERO PREDILECTO: 6

TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE ORO

PISCIS: Una persona está esperando noticia tuyas; apúrate. Vas a hacer una compra que al principio te parecerá innecesaria pero que se revelará próximamente muy útil para tu casa. Dolores de cabeza en fin de tarde que, según los astros, viene de una alimentación bastante desordenada. NUMERO PREDILECTO: 22 PIEDRA ENERGÉTICA: ÁMBAERCOLE

Comments