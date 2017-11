No logran controlar ingreso de bananas de contrabando por falta de funcionarios

La oficina regional del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) admite que hay escasez de funcionarios para intensificar controles y evitar el ingreso de bananas de contrabando desde Brasil. Si bien los trabajos se realizan sin cesar, afirman que es imposible controlar la situación. Las frutas brasileñas están contaminadas con hongos, y productores de la zona temen que las plagas afecten a la producción local.

Los trabajos debían intensificarse para evitar el ingreso de bananas de contrabando del Brasil, que fueron detectadas con hongos y otras bacterias que si llegan a contagiarse en la región, pondrían en peligro la exportación de la fruta a la Argentina. Sin embargo, la falta de un buen plantel de funcionarios del Senave impide una buena contingencia.

“Estamos en vigilancia permanente, pero no es fácil realizar los trabajos intensivos sin apoyo judicial y de la Fiscalía. Tenemos 4 o 5 funcionarios que debemos dividirnos para múltiples controles y no damos abasto”, manifestó Mariano Franco, director de la oficina regional del Senave.

Mencionó que si bien en la zona primaria del Puente de la Amistad hay otro grupo de funcionarios, de igual manera por la diversificación de trabajos de controles que deben hacer no se puede eliminar el contrabando de banana fácilmente. “Realizamos los monitoreos diariamente, principalmente en los centros de distribución de productos y en las fruterías, pero no se puede controlar todo”, indicó.

La preocupación de los productores bananeros comenzó la semana pasada, tras un comunicado emitido por la Senave que indica que “considerando la alta presión del ingreso de plagas cuarentenarias, ausentes en el país, sigatoka negra del banano (mycosphaerella fijensis), moco del banano (solanacearum raza 2) y plagas ausentes opogina sacchari, cuyo ingreso al país puede provocar graves daños a la condición fitosanitaria de este producto, por ende, a la economía nacional y a la exportación del producto”, se procede a intensificar los controles en los lugares de ingreso de la fruta del vecino país al Paraguay.

Miembros de la Coordinadora de la Mesa Interistitucional Nacional de Competitividad Bananera manifestaron su inquietud, ya que tienen informaciones de que las bananas brasileñas siguen ingresando a Ciudad del Este desde Foz de Yguazú, a través del Puente de la Amistad.

DECOMISO DIARIO

El ingeniero Benjamín Stelatto, jefe de la oficina punto de ingreso de Senave en CDE, dijo por su parte que cuenta con un plantel de cinco funcionarios centrados en el Puente de la Amistad, en donde trabajan con Aduanas sin mayores complicaciones.

Comentó que diariamente realizan decomiso de varias cajas de bananas de contrabando que luego son destruidas. Considera que la cantidad de trabajadores con que cuenta es suficiente para las actividades que deben realizar, pero admitió que es imposible exterminar el contrabando de la fruta.

“Sabemos que hay toda una red de contrabando que es imposible controlar en un 100% pero nosotros hacemos nuestra parte”, destacó.

Comments