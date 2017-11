En Itaipu habría un esquema para encubrir a acosadores

Siguen saltando las denuncias de acoso sexual en Itaipu, donde aparentemente hay todo un esquema para encubrir a denunciados. En uno de los casos, el superintendente Arturo Giménez habría citado en un hotel a una joven para “escuchar” su caso de acoso.

Norma Cardozo y Sandra Morales son dos mujeres que se animaron a llevar a juicio los casos de acoso que denunciaron en la Itaipu, institución que hasta ahora no ha tomado cartas en el asunto contra un alevoso hecho que involucra al superintendente de Servicios, Arturo Giménez, a quien en un audio se escucha pedir a una funcionaria que le robe el celular a una mujer que lo denunció por acoso.

Pero no es la primera vez que Giménez es denunciado por acoso y tampoco que busca desaparecer las posibles pruebas en su contra. A Norma Cardozo, una de sus eventuales víctimas, le planteó que entregue su celular y desista de la denuncia para que pueda mantener su cargo en la institución.

“Está todo grabado y, además, esa es una prueba directa. Pero hay pruebas indirectas porque como sabrás, en el tema del acoso una prueba directa es muy difícil, por eso muchas mujeres no se animan a hacer la denuncia correspondiente. Además entre altos funcionarios se tapan y finalmente la mujer es la que queda estigmatizada y es objeto de burla de hasta sus propias compañeras”, indicó Roberto Inglés, abogado de Cardozo.

“El caso de Norma no es el primero en Itaipu ni va a ser el último, pero sí es uno de los pocos que llegó a instancias judiciales, y es hora de que las mujeres se animen a denunciar estos casos en todos los ámbitos y la sociedad misma tiene que apoyarles”, insistió el abogado, sobre otro de los casos que vinculan a Giménez.

Por su parte, el caso de Sandra Morales demuestra una cadena de acosos que se empeñan en ocultar y no tiene reparos a la hora de buscar desacreditar a la presunta víctima, según relata el abogado de esta causa, Augusto Gernhofer.

Morales, una pasante que incluso era madre, denunció a su jefe inmediato Osvaldo Martínez, jefe de la División de Seguridad, quien la tocaba e incluso le enviaba imágenes de sus partes íntimas. Acudió al superior inmediato y como respuesta de vuelta fue acosada por quien supuestamente debía tomar cartas en el asunto.

Había acudido a todas las instancias internas dentro de la institución, haciéndose responsable de su denuncia, incluso hasta la última instancia, quien lastimosamente resultó ser Arturo Giménez, quien la citó a un hotel para “escuchar” su denuncia.

“Ella comenta en su declaración que cuando tuvo el problema, estamos hablando de octubre de 2013, ella recurrió a este señor Arturo Giménez, pero le cita para hablar sobre el tema en el Hotel California, de Ciudad del Este, donde va a hospedarse. Entonces, con mucho temor, ella no asistió y cuenta como una anécdota más de lo que ocurrió, teniendo la Itaipu su horario de trabajo, su oficina donde denunciar”, comentó el abogado sobre algo que consta en la carpeta fiscal.

El abogado de Morales remarcó que la Fiscalía tuvo congelada la causa durante tres años, y ante el temor de que quede extinta, su defendida llegó a un acuerdo con los denunciados, pero dejó constar en la carpeta fiscal que renunciaba porque veía que no tenía respuesta de la Justicia.

La única “victoria” que logró es que dos de los funcionarios que la entidad presentó como supuestos testigos para defender a los presuntos acosadores, fueran condenados por “injuria”. Lamentó que finalmente ella terminó perdiendo su cargo, ya que en represalia no la recontrataron, por lo que además presentó una demanda en el fuero laboral.

Abrió sumario, pero no dice a quien

La Itaipu Binacional envió ayer un comunicado en el que afirma que se ha instruido un sumario ante las denuncias de acoso publicadas el pasado 24 de noviembre en los medios de prensa. Sin embargo, no da nombres de quienes son los funcionarios sometidos al sumario. Por lo que el supuesto acosador, Arturo Giménez, seguiría impune, sin ningún tipo de proceso administrativo dentro de la entidad.

Por otra parte, niega que exista un esquema para amedrentar a las víctimas o encubrir a los denunciados.

Podría haber víctimas menores

La abogada Sara Centurión Radice, quien pidió a la Fiscalía iniciar una investigación por los casos de acoso en la Itaipu, teme que haya posibles víctimas menores de edad, teniendo en cuenta que hay muchas pasantes escolares.

La abogada y activista por los derechos de las mujeres resaltó que la Fiscalía debe intervenir inmediatamente. “En los audios de este señor (Arturo Giménez) estaban hablando de nenas y a mí me consta que se hacen pasantías escolares ahí. La Fiscalía tiene la obligación de investigar si también existen menores de edad entre las víctimas”, destacó.

Además, señaló que también podría haber varios hechos punibles más, además del robo de celulares y la coacción sexual. “Itaipu está acostumbrada a este tipo de denuncias y a no hacer nada”, aseguró en contacto con la radio ABC Cardinal.

Por otra parte, habló de la manera en que los casos de acoso son minimizados en la Fiscalía de Ciudad del Este, donde, en vez de ayudar a las mujeres, las tratan de locas y las intimidan para que abandonen las denuncias. “Entonces, la víctima se siente desprotegida porque la Justicia le da la espalda”, lamentó.

Finalmente, la abogada instó a todas las chicas que fueron víctimas de acoso sexual dentro de la Itaipu a que contacten con ella para obtener ayuda, contención y guía para iniciar un proceso y castigar a todos los acosadores que trabajan en la entidad.

