Horóscopo 30 de noviembre del 2017

ARIES: Una adquisición prevista hace tiempo no se podrá hacer todavía. La carga financiera sería demasiado pesada para tus ingresos actuales; mejor esperar que comprar barato pero incorrecto. Un cambio en tu vida sentimental va a darte el tiempo para reflexionar y actuar mejor. NÚMERO PREDILECTO: 79 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

TAURO: Te vas a enojar porque habías planeado un viaje que tenés que adelantar. No hay porqué lamentarte, un buen negocio va a salir a consecuencia que te dejará una buena ganancia. Satisfacciones en tu vida sentimental, por fin la persona querida va a aceptar una invitación. NÚMERO PREDILECTO: 44

COLOR DE LA SUERTE: VERDE

GEMINIS: Parece que el dinero no va a faltar para pasar un feliz fin de semana. Pero no gastes todo ya en compras inútiles. No olvides que hay un documento importante que debes pedir a una administración. Prudencia si practicas deporte, tus músculos están faltos de entrenamiento, caliéntalos. Suerte en los juegos por la tarde. NÚMERO PREDILECTO: 1 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CAPRICORNIO

CANCER: Guarda las críticas y los sermones hacia la persona amada para otro día. En lugar de pelear, que salgan juntos a cenar, a bailar, a divertirse. Vas a ver que es el mejor método para arreglar los problemas entre enamorados. Disminuye tu consumo de sal, te perjudica la salud. NÚMERO PREDILECTO: 31

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CLARO

LEO: Los que trabajan en la parte administrativa de una empresa van a sentirse presionados por los superiores. No se trata de ningún tipo de acoso sino que se va a exigir de ellos más eficiencia que de costumbre en su labor. Vida sentimental muy activa hoy y muchos placeres por la tarde. NÚMERO PREDILECTO: 40

COLOR DE LA SUERTE: AZUL MARINO

VIRGO: Estarás muy distraído hoy, será difícil concentrarte en tu trabajo, vas a pensar más a lo que vas a hacer este fin de semana que a cumplir con tus tareas. Si tenés que ir de compras, asegura bien tu cartera, los astros te advierten de grandes riesgos de robo de documentos y dinero por la tardecita. NÚMERO PREDILECTO: 95. MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ESCORPIÓN

LIBRA:El dúo planetario Sol-Venus te procura mucha alegría y optimismo. Úsalo para mejorar tus relaciones con una persona de tu entorno con la cual hay una frialdad sentimental desde uhace días. Dicha persona está esperando de ti una señal para acercarse de nuevo, entonces no esperes más. NÚMERO PREDILECTO: 8

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

ESCORPIO: Debes saber que el éxito en el trabajo como en el amor o en la vida hogareña depende de la voluntad personal. Es evidente que no debe ser siempre la misma persona que haga los esfuerzos. En la salud estás mejor, tu vitalidad se va a fortalecer, vas a recuperar rápidamente tus fuerzas y tu energía. NÚMERO PREDILECTO: 77

TALISMÁN DEL DÍA: CADENA DE ORO

SAGITARIO: Un desacuerdo con tu pareja respecto a la casa será la oportunidad para aclarar una situación confusa en lo que se refiere a la repartición de las tareas domésticas entre ambos. La mejor solución es que cada uno retome el lugar que le corresponde. Suerte en las loterías. NÚMERO PREDILECTO: 18

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

CAPRICORNIO:La gente gusta trabajar contigo, tu conciencia profesional es reconocida y tu labor apreciado. Llega el momento de pensar en subir para acceder a un mejor cargo. Hoy vas a tener una oportunidad para concretarlo, una persona te ayudará para capacitarte. Evitar las grandes apuestas. NÚMERO PREDILECTO: 5

COLOR DE LA SUERTE: VIOLETA

ACUARIO: El futuro próximo te preocupa y tenés razón. Sin embargo, la situación no es verdaderamente desesperante; los astros te apoyan en todo lo que se relaciona con tu trabajo. Hoy te vas a dar cuenta que hay personas listas para ayudarte a pasar bien estos momentos difíciles de la vida. NÚMERO PREDILECTO: 68

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

PISCIS: Muchas veces los niños son fuente de numerosas disputas entre los padres. Es lo que va a ocurrir en tu hogar. Aun si te cuesta, quédate neutral; debes pensar por primero a la unidad de la familia, olvidando las causas de la querella; así restablecerás la armonía en casa, sin castigar a nadie. NUMERO PREDILECTO: 13 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

