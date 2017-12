Despachantes están preocupados por la huelga en Receita Federal

La huelga en la Receita Federal que afecta el ingreso y la salida de camiones cargueros en la región, mantiene preocupados a los despachantes que aseguran tienen muchas pérdidas. La situación, además, genera disminución exportaciones, importaciones y hasta la propia recaudación del fisco. Los brasileños mantienen la medida hace más de un mes y es por tiempo indefinido.

La preocupación se intensifica con el paso de los días, ya que es la temporada alta en donde todos los comerciantes se preparan para vender masivamente, pero muchos no pueden lograr ese objetivo por la retención de sus mercaderías que no son liberadas a tiempo por la huelga de los brasileños.

Los funcionarios de la Receita realizan la medida de fuerza para protestar por la no reglamentación de la indemnización de frontera prevista por la ley 12855/2013 y contra la falta de una definición sobre la base de cálculo del bono de eficiencia. La movilización es encabezada por los auditores y fiscales de la institución.

“Esta huelga nos afecta bastante. La liberación de cargas tiene un retraso de hasta ocho días y eso genera millonarias pérdidas para mucha gente”, manifestó Félix Paiva, vicepresidente del Centro de Despachantes de Aduanas del Paraguay.

Dijo que los más perjudicados, además de los despachantes son los transportistas, importadores y exportadores, y detrás de estos profesionales, varias familias que prestan algún tipo de servicio.

“Esta es la temporada alta de ventas por fin de año y justo hay retrasos en la llegada y salida de camiones transportadores. Muchos comerciantes pierden bastante dinero cada día que pasa. Nuestros clientes están apurados en estos tiempos pero cuando decimos que hay huelga en Brasil igual quieren culparnos a nosotros”, indicó.

GRANOS PARADOS

Paiva explicó que la exportación de granos se ve muy afectado también con este problema, ya que los camiones de cargas de soja, trigo y otros productos tampoco pueden pasar en tiempo y forma hacia el Brasil.

Además, las importaciones de comestibles, electrodomésticos, herramientas para agriculturas y otros enseres se ven afectados por no poder ingresar diariamente.

Las pérdidas en general se registran en el día a día, tanto para los despachantes como para los importadores y exportadores. El estado, de igual manera va a recaudar pero al registrarse un retraso de varios días para la liberación de cargas, las pérdidas son inevitables, aunque no se pueda estimar de cuánto, comentó el vicepresidente de despachantes.

