Cementerio de Franco muestra la desidia de autoridades municipales

El cementerio municipal del Km 9, Monday de Presidente Franco se encuentra en estado indignante para muchos ciudadanos. Además de tener un desnivel, que puede desmoronarse en cualquier momento, ahora se habilitó una nueva linea para el entierro de cuerpos al borde de la vereda.

El camposanto se encuentra saturado, en pésimo estado y con desniveles por todos lados. La situación genera impotencia, ya que los humildes pobladores prefieren aceptar que sus familiares sean enterrados en esas indignantes condiciones, con tal de dar cristiana sepultura a sus fallecidos.

“No tenemos opción más que enterrar a nuestra gente en donde haya lugar ya que no podemos pagar un cementerio privado. No hay lugar para caminar ni para pararnos frente a nuestros panteones. Ahora empeora todo con los nuevos panteones para pareciera que estan en la vereda”, manifestó una vecina, que tiene parientes enterrados en el lugar.

En medio del terreno existe una base de cemento que se colocó como una manera de contener la erosión, pero de manera provisoria. “Lo ideal sería construir un muro de contención o se pueden colocar unos gabiones para que no vaya carcomiendo el talud de tierra que hay. Eso es un trabajo especial que se debe hacer, de lo contrario después se irán desmorando las fosas, con el tiempo”, explicó el Arquitecto Osvaldo Bogarín.

Mencionó que el cementerio necesita con suma urgencia una intervención de profesionales albañiles para modificar los aspectos cuestionados.

Además, dijo que cada fosa (panteón) debería tener un espacio de 6 a 8 metros cuadrados alrededor, con el recorrido lateral (para que los familiares tengan lugar para caminar y sentarse frente a los panteones de sus familiares). “Lo ideal es que haya espacio en los alrededores del panteón, pero como es un cementerio municipal por lo visto no se respetan las reglas y normas por la superpoblación”, señaló.

REGLAMENTACIÓN

Si bien las reglamentaciones para la delimitación de veredas lo establecen cada municipio, el arquitecto comentó que por lo general se deja de entre dos a tres metros y medio de espacio para las veredas, de acuerdo a la importancia de las calles.

En el camposanto en cuestión, se pudo constatar que los nuevos panteones están instalados a dos metros del cordón de la calle, y varias columnas de la Ande que son de dominio público quedarían dentro del cementerio si se llega a construir la muralla.

El mantenimiento y las refacciones del cementerio están a cargo del Departamento de Obras de la municipalidad de Franco, pero al parecer las autoridades no demuestran interés porque el camposanto es utilizado por la gente más humildes.

Comments