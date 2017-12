Supuesto acosador de Itaipu presenta querella contra víctima

El superintendente de Servicios de la Itaipu Arturo Giménez, a través de su abogado, Juan Kohn Gallardo, presentó una querella por difamación y calumnia contra Mariza Yrigoyen. La joven, funcionaria de la binacional, acusó a Giménez -su exjefe- de acoso sexual.

La semana pasada se filtró un audio en donde se escucha a un hombre ordenar a una subalterna robar celulares de mujeres que tendrían pruebas de un supuesto acoso. Fuentes aseguran que la voz masculina es la de Arturo Giménez y que una de las víctimas de la pretensión de robo es Mariza Yrigoyen. Tras el escándalo, la joven reconoció que fue acosada por su entonces jefe, Giménez, pero que luego éste la envió a otro sector.

Al respecto, el abogado Kohn Gallardo confirmó que en representación de su cliente presentó una querella por difamación y calumnia contra la joven, pues refiere que Giménez no es el de la voz del audio.

“En el audio que presentan, se nota a leguas que (la voz) es de otra persona”, insistió en contacto telefónico con el diario ABC Color el abogado defensor. Insistió en que su cliente no es la persona que se escucha en ese audio, y enfatizó que ABC hizo una “campaña inmisericorde”, en contra de Arturo Giménez, “sin pruebas reales”.

Al consultársele por qué motivos el alto funcionario se negó a hablar con el referido medio, si según él no es la voz del audio y no tiene nada que ocultar, el letrado manifestó que “ese es un tema personal de él, estaba con rabia y no quería decir disparates”.

Mencionó que presentó una querella en contra de Mariza Yrigoyen pues, según dice, la filtración del audio y todo lo ocurrido posteriormente “afectó gravemente a mi defendido sin una sola prueba”.

Días atrás la joven Yrigoyen había manifestado sentirse desamparada y que temía por su integridad y la de su familia. “Con el audio que se difundió, me quedé con mucho miedo de que pueda pasar algo conmigo o mi familia. Estamos hablando de una persona peligrosa que tiene problemas mentales (Arturo Giménez). Yo soy una víctima, pero existen muchísimas chicas que están callando y tienen miedo”, había expresado.

EL AUDIO

En el audio, Arturo Giménez señala que su exsecretaria denuncia que fue acosada por él, motivo por el cual pide que se “pierda” su teléfono. “Me andan rompiendo mucho las bolas. Va a ser un susto también para ellas… y se van a quedar sin nada”, dice el mismo a una mujer a la cual le ordena que haga el “trabajo sucio” para que los celulares sean robados. La otra mujer sería la encargada del gimnasio de la entidad.

La llamada se habría dado hace tres meses, aproximadamente. Llamativamente, poco después, una de las mujeres que denuncia haber sido acosada, Mariza Yrigoyen fue víctima de un robo en Ciudad del Este. Sin embargo, afortunadamente, la misma pudo salvar el teléfono porque lo tenía en el bolsillo.

