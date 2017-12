Horóscopo 4 de diciembre del 2017

ARIES: Te gustaría comprometerte pero la pérdida de tu libertad actual te atemoriza. También piensas que expresar tus sentimientos te desprecia. En fin, no sabes lo que te conviene, entonces olvida todo y busca una persona que tenga paciencia para esperar tu decisión definitiva. NÚMERO PREDILECTO: 32 TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE PLATA

TAURO: Tu mente está en descanso, disfrutas de lo bueno de la vida sin tomar ninguna iniciativa importante. Incertidumbre en cuanto a una persona que pretende gustarse de vos pero que no hace nada para demostrarlo. No hágale caso y vas a ver que cambiará positivamente de actitud. NÚMERO PREDILECTO: 91 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

GEMINIS: Más te demuestra su amor la persona que te gusta, más te alejas. Tenés que modificar tu actitud por no perderla. La felicidad está a tu alcance, supera esta timidez y agarra la oportunidad porque su paciencia se va a acabar. Tu circulación sanguínea no es tan buena, toma remedios naturales. NÚMERO PREDILECTO: 89 TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO DE PLATA

CANCER: Las condiciones son apropiadas para que puedas firmar un contrato que te traerá dinero y fama. Se va a esfumar un proyecto de viaje que al fin no te encantaba porque las personas que tenían que acompañarte no te caen bien. Haz más deportes, tu cuerpo y tu mente lo necesitan. NÚMERO PREDILECTO: 18

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

LEO: Te vas a sorprender tu energía y tus ganas para superarte; es un buen aspecto planetario del planeta Marte, símbolo de fuerza, que te procura este optimismo. Aprovecha para imponerte más en tu hogar porque nadie te respecta como lo mereces y todos se aprovechan de ti. NÚMERO PREDILECTO: 10 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

VIRGO: Los planetas Marte y Venus van a estimularte en tu trabajo; aprovecha porque el momento es propicio para conseguir algo más de dinero y, si lo quieres, un cargo muy interesante, en relación con tus capacidades y tus aspiraciones. Mejora en tu salud después de algunos pequeños disturbios. NÚMERO PREDILECTO: 6

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

LIBRA: Vas a pensar que no es beneficioso apurarte en tus tareas porque no son reconocidos tus esfuerzos; te equivocas, tenés que seguir porque dentro de poco tiempo vas a recibir los beneficios de tu trabajo. Tu vida hogareña te reserva lindas sorpresas, que lo disfrutes. Suerte también en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 97

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

ESCORPIO: Comienzo de semana difícil porque no tenés ganas de trabajar. Un reciente nuevo encuentro sentimental te da a pensar que tu pareja actual no resulta lo mejor para vos y tenés ganas de cambiar. Los astros te aconsejan a no hacer nada en este sentido y esperar más. NÚMERO PREDILECTO: 59

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CIELO

SAGITARIO: Un ingreso inesperado de dinero va a provocar la alegría en tu hogar y permitirte realizar algunos mejoramientos. Sin embargo, no te olvides que tenés cuentas pendientes que sería bueno cancelar porque hay riesgos de problemas con los acreedores. En el amor es el momento de comprometerte. NÚMERO PREDILECTO: 81

COLOR DE LA SUERTE: AZUL

CAPRICORNIO:Un aspecto planetario negativo por parte del planeta Mercurio te recomienda mucha prudencia en una conversación con un superior; guardas la calma, no te molestes porque toda rebeldía por tu parte sería suicida. Salud en alza después de un periodo depresivo. Suerte en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 28 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

ACUARIO: Tenés una tarea delicada que llevar a cabo; lo mejor es diferir los varios otros proyectos para dedicarte únicamente a este trabajo; el resto puede esperar. Los momentos excitantes que estás viviendo van a provocar un estado nervioso que podrían afectar negativamente tu vida sentimental. NÚMERO PREDILECTO: 36

PIEDRA ENERGÉTICA: AMATISTA

PISCIS: Por tu gentileza atraes la simpatía de todos y especialmente el amor de una persona que no te resulta indiferente. La relación puede ser placentera si guardas tu personalidad propia porque es eso que hace tu charme y tu encanto. Dolores de cabeza por excesivo consumo de cerveza. NÚMERO PREDILECTO: 43 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

