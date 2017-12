Embarazadas se encadenan por no cobrar hace 5 meses

Cuatro mujeres, de las cuales tres están embarazadas, se encadenaron ayer en el Instituto de Previsión Social de Ciudad del Este para reclamar el pago de sus haberes que no perciben desde hace cinco meses. Las funcionarias fueron contratadas por la empresa de limpieza Cevima SA, que presta servicios tercerizados en la previsional. En total son 18 los trabajadores afectados.

Las afectadas se dedican al servicio de limpieza en el centro asistencial y trabajan hasta los días feriados y domingos. Lamentan la falta de responsabilidad de la empresa que ni siquiera envía a un representante para que explique la situación real.

“Hace cinco meses que no cobramos. Ya hablamos mucho con ellos y hacen pasar y pasar las fechas. Nosotros cumplimos como corresponde y exigimos que también cumplan con nosotros”, manifestó Liz Lucía Irala, una de las funcionarias que tiene 8 meses de embarazo.

Comentó que una de sus compañeras tiene un hijo discapacitado y que todas las trabajadoras son de escasos recursos económicos, que honestamente trabajan para llevar el sustento a sus hogares.

La mujer aclaró que si llega a descompensarse o sufrir alguna complicación por su estado, toda la culpa será de la empresa que no está cumpliendo con ella. “Todo lo que me pueda pasar de malo y afectar a mi bebé, será exclusivamente culpa de los responsables de Cevima SA”, señaló.

Irala, al igual que otras tres compañeras suyas, se encadenó ayer por la columna de un sector de la infraestructura del IPS y dijo que seguirán con la medida de fuerza hasta que los responsables de la empresa pague los salarios pendientes.

Hay otras dos mujeres gestantes, con siete meses de embarazo cada una, Liz Silva y Fermina Vera, que reclaman lo mismo. La otra manifestante es Sonia Ramos. En total unas 45 personas fueron contratadas por Cevima SA según aseguraron, pero 18 son las que están con retraso de salarios.

Intentamos hablar con dos de los responsables de la empresa mencionada, los señores Daniel Aquino y Ramón Adorno, para saber porqué no están pagando a los funcionarios. Sin embargo, ambos no respondieron a nuestras llamadas ni a los mensajes.

Precariedad en IPS: Pacientes deben comprar instrumentales

Durante la medida de fuerza de los funcionarios de la empresa tercerizada de servicios de limpieza, otra mujer identificada como María Luisa Villagra se acercó al equipo de periodistas para denunciar la falta de insumos y la precariedad que existe en el IPS.

“Soy asegurada de IPS y me siento indignada. Quisiera pedir a las autoridades que en vez de gastar en afiches y propaganda política se preocupen en las necesidades de los más humildes y destinen ese dinero en abastecer nuestro hospital” indicó.

Mencionó que su hijo fue sometido a una cirugía delicada y que en un corto lapso de tiempo ya gastó más de 4 millones de guaraníes en compra de insumos y otros artículos que le dijeron que la previsional no tiene en estos momentos.

“Gastamos G. 2.500.000 por algunos instrumentales que nos pidieron y más insumos que en total alcanzaron G. 4.000.000. Además, no hay jeringas ni reactivos. Es una vergüenza que estemos en estas condiciones pero cada fin de mes nos descuentan por el seguro sin perdón”, destacó.

Las quejas del mal servicio y la falta de insumos en la previsional se registran a diario. Según las denuncias, hay una falta de respeto hacia los asegurados que en ocasiones deben llegar a formar filas desde las 03:00 de la madrugada para conseguir turnos con especialistas, y de repente se suspenden las consultas sin previo aviso. Ese y otros tipos de situaciones desagradables deben soportar a menudo los asegurados de la previsional.

Comments