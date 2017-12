Joven que denuncia acoso en la Itaipu pide apoyo a Diputados

La joven franqueña Mariza Irigoyen, quien denunció acoso sexual por parte del superintendente de Itaipu Binacional, Arturo Giménez, acudió a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados para buscar resguardo. “Desde que abro los ojos, mi vida es un infierno”, afirma.

“Estamos hablando de un equipo de trabajo donde están haciendo sentirme mal, haciendo de todo para que me sienta con miedo, atemorizada, entonces lo único que quiero es que se aclare, que se sepa la verdad: no quiero un centavo de nadie”, enfatizó la mujer que se atrevió a denunciar los cada vez más numerosos casos de presunto acoso en la binacional.

“Gracias a Dios, duermo tranquila, pero desde que abro mis ojos la vida es un infierno, me encierro en la oficina con mi jefa; le digo mi jefa porque desde que pasó todo me asignaron con ella, es la única que me apoya. Nos estamos protegiendo ambas porque ella también está pasando mal; el jefe le sacó todos los trabajos por apoyarme”, relató sobre la situación que vive tras atreverse a hablar.

“Es de público conocimiento que pedí ayuda a mis compañeros de trabajo. Se armó un esquema para que me calle, para que renuncie, me llevaron a un lugar sucio donde tenía que limpiar carpetas, pero se equivocaron de persona, porque pese a que la estaba pasando mal me puse a limpiar carpetas”, insistió Irigoyen, que ahora además soporta una querella por parte de su presunto acosador.

Hablando con otras víctimas de acoso en Itaipu, refirió que esas mujeres dicen que “no quieren hablar, que tienen una familia que mantener, que dependen de su trabajo y que por esa razón no quieren hablar. Son muchas las que no quieren hablar”, remarcó.

Desde la Comisión de Derechos de la Cámara Baja analizarán acciones para ayudar a la presunta víctima, quien por su parte formalizará la denuncia ante el Ministerio Público tras haber agotado todos los recursos en Itaipu. “Habiendo denunciado como corresponde en la institución ante sus jefes y compañeros y no habiendo encontrado apoyo en la Itaipu Binacional (…), vienen a denunciar ante la Cámara de Diputados, a la Comisión de Derechos Humanos, con mucho temor”, remarcó la presidenta de la comisión, la diputada Olga Ferreira.

“Ella tiene una querella criminal entablada por el supuesto autor”, comentó su abogada Sara Centurión Radice, quien señaló además que “ella (Mariza) se encuentra muy violentada como víctima de acoso, que es una de las peores formas de violencia de género que pueda sufrir una mujer y jurídicamente ella está siendo querellada. Inicialmente, ella no entabló ninguna denuncia por sentirse desamparada”.

Ministra de la Mujer repudia agresiones

La ministra de la Mujer, Ana María Baiardi, dio su contundente repudio a toda violencia contra la mujer, al ser consultada sobre los casos de Luis Canillas y Arturo Giménez. Sin embargo, dijo que no habló con el Presidente sobre los citados funcionarios.

La ministra hizo estas declaraciones a la radio ABC Cardinal en referencia a dos casos sonados de agresión verbal y presunto acoso sexual: el primero, que apunta a Luis Canillas, asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, y el segundo, a Arturo Giménez, superintendente de la Itaipu Binacional.

Canillas difundió un video donde realizaba agresiones verbales contra la senadora Desirée Masi, mientras que, en otro caso, la funcionaria de Itaipu Mariza Irigoyen confesaba que presuntamente sufría acoso sexual por parte de Giménez.

La ministra aclaró que, tanto como cabeza del ministerio de la Mujer como a título personal, repudia totalmente los hechos presuntamente cometidos por ambos funcionarios, y enfatizó que ambos se deben castigar sin importar quiénes sean los autores.

Aseguró que sobre el caso de Giménez dijo que está conversando con el titular de Itaipu, James Spalding, para esclarecer el hecho y que desde el primer momento hay un acompañamiento del Ministerio de la Mujer. Adelantó que ya se reunió con Irigoyen y lo volverá a hacer hoy martes.

