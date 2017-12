Franqueñas destacadas en EE.UU. ahora se alistan para ir a Turquía

Dos bailarinas de una academia de danza de Presidente Franco se destacaron al alzarse con el primer puesto de la categoría Open Dúo Danzas Étnicas, en el concurso All Dance World, que se desarrolló en la ciudad de Orlando, Estados Unidos. El certamen reunió a bailarines de varias partes del mundo. El próximo año participarán de un concurso en Turquía.

Belén Morínigo y Erika Verón son las jóvenes que dejaron en alto a la ciudad franqueña y por ende, al país, al presentar la danza de la botella con la música “Sombrero de palma”.

Iracema Villamayor, profesora de danza y directora de la academia Iracema Art Company, institución que representaron las jóvenes, explicó que se cumplió con el objetivo de ganar el 1er puesto en danzas Etnicas en la competencia All Dance World Championship and Convention 2017. Comentó que el nivel de la competencia fue muy alto, entre los que estuvieron presentes fueron Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile, Costa Rica, Panamá, Brasil, Trinidad Tobago, Francia, Portugal, Filipinas, Haití, Perú, México, Honduras, EE.UU. y República Dominicana.

“Durante la competencia nosotros tenemos que hacer todo en 2 minutos, poquísimo el tiempo que nos dan para presentar nuestra coreografiá, por cada segundo que pasa nos quitan puntos. Ellas bailaron con 6 botellas es lo que nos dio con ese tiempo y justamente, Sombrero de Palma es una de las músicas más cortas que tenemos. Pero no interpretamos la música y si utilizamos para hacer nuestra propia creación en la coreografía que es totalmente válido si no tiene coreografía propia”, indicó Villamayor.

La academia culmina así un año exitoso, esperando por el próximo, donde ya tienen confirmada su participación en una competencia en Estambul, en Turquía.

Comments