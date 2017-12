Horóscopo 6 de diciembre del 2017

ARIES: Tu romanticismo no es todavía valorado por tu pareja, entonces tenés que adaptarte a su carácter y tener paciencia porque llegará el momento que le gustará tu cariño. Recibirás una noticia de alguien que vive lejos de ti; te preocuparás porque su salud no es muy buena. NÚMERO PREDILECTO: 69

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CIELO

TAURO: Llegó el tiempo de volverte responsable, de decidir tus actos sin recurrir a los consejos de los demás. Tu memoria falla en ciertas circunstancias cuando es excelente por naturaleza; esto se llama astucia; usa pero no abuses de este truco porque perderías tu credibilidad con la gente que te conoce. NÚMERO PREDILECTO: 45

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CÁNCER

GEMINIS: Si tenés ganas de hacer compras, vas a hacer buenos negocios hoy; el entorno planetario es propicio y te da fuerza para conseguir precios interesantes. El día es beneficioso igualmente para tu vida amorosa. Una invitación, inocente al principio, se revelará placentera a corto plazo. NÚMERO PREDILECTO: 17

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

CANCER: En lugar de dedicar mucho de tu tiempo a los demás que se encuentran en dificultades, consagra una parte a tu familia que te necesita. Tu trabajo se desarrolla gracias a tus iniciativas originales que sorprenden por los resultados logrados. Las medicinas naturales te convienen. NÚMERO PREDILECTO: 2

COLOR DE LA SUERTE: AZUL OSCURO

LEO: El planeta Marte te acompañará todo el día en tus tareas permitiéndote hacerte respetar mejor y conseguir mucho de los que trabajan contigo. Nacidos en agosto, más prudencia en sus gastos porque va a llegar un periodo difícil en lo económico y sería bueno tener algunos ahorros en reserva. NÚMERO PREDILECTO: 40

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

VIRGO: La vida sentimental reserva muchas veces agradables sorpresas después de una desgracia; vos que rompiste hace poco encontrarás de pronto una persona simpática, que no conoces todavía, que será el Sol de tu vida. Dolores intestinales para los nacidos en el segundo decanato del signo. NÚMERO PREDILECTO: 98

TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO DE PLATA

LIBRA: La influencia del planeta Mercurio, en aspecto armonioso con tu signo, te incita a cambiar muchas cosas en tu hogar como cortinas, muebles, pinturas; házlo, recibirás la aprobación de tu pareja e incluso su ayuda financiera. Tu estrés actual se puede curar simplemente con duchas frías. NÚMERO PREDILECTO: 23

COLOR DE LA SUERTE: BEIGE

ESCORPIO: Tus recursos económicos no te permitirán comprar lo que deseas; sin embargo, podrías intentar conseguirlo pidiendo una arreglo con cuotas más accesibles a tu bolsillo, los astros indican que la persona aceptaría. Cuida mejor tu pareja, ella te necesita a su lado en estos días. NÚMERO PREDILECTO: 54 TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO DE PLATA

SAGITARIO: Estás siguiendo un camino peligroso si estás haciendo negocios al margen de la ley. Los astros te advierten que tendrías que alejarte momentáneamente de algunos de tus socios poco confiables porque en caso de problemas graves te cargarían todo sobre tu espalda. Ánimo en alza. NÚMERO PREDILECTO: 35 TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

CAPRICORNIO:Tu estado depresivo, causado por una decepción sentimental, se curará más rápidamente si te acercas a tus amigos y amigas; ellos van a distraerte y levantar tu ánimo. Trabajar más también te ayudaría para pasar mejor estos momentos penosos y conseguirás más dinero. NÚMERO PREDILECTO: 76 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

ACUARIO: Las cosas no andan como te gustaría y es normal; por tu actitud prepotente, los demás se burlan de ti porque no tenés los medios para mandar. Los astros te avisan que el momento no es conveniente para firmar un contrato o algún papel oficial, cualquier sea su naturaleza o su objeto. NÚMERO PREDILECTO: 8 MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

PISCIS: La timidez que te trae la Luna, el astro de la noche, no debe paralizar tu vida sentimental porque dejarías escapar algo lindo para las próximas semanas. Los nativos con hijos van a preocuparse por la educación de los chicos, los resultados escolares no son buenos. Suerte en las loterías y al casino. NÚMERO PREDILECTO: 21

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

Comments