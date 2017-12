Horóscopo 7 de diciembre del 2017

ARIES: Preocupaciones por causa de trámites administrativos que no caminan rápidamente como te gustaría; vas a tener que pagar honorarios imprevistos y no podrás diferirlo si no tendrías problemas con las autoridades. Suerte en lo sentimental, la persona querida responde bien a tu amor. NÚMERO PREDILECTO: 87 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

TAURO: Vas a tener ganas para apartarte de tu familia, de tus padres. Te hace falta más libertad de movimientos. El momento no es muy apropiado porque tu situación económica no es tan segura, tu empleo tampoco. Mejor tener más paciencia y aguantar unos meses antes de pensar en independizarte. NÚMERO PREDILECTO: 3 TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

GEMINIS: Mucha indecisión en cuanto a la actitud que debes asumir a consecuencia de una disputa entre tus padres. Por lo general se reconcilian rápidamente, pero esta vez parece más serio el asunto. De toda forma lo mejor para ti es dejar pasar la tormenta sin moverte, y avisar luego. NÚMERO PREDILECTO: 19

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

CANCER: Cuando tenés dinero sos la persona más maravillosa del mundo. Cuando te hace falta te vuelves abominable. No busques culpar a los demás de tu quiebra momentánea, tenés que ponerte a trabajar mucho más porque no te caerá del cielo la fortuna. Dolores de cabeza. NÚMERO PREDILECTO: 7 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

LEO: Un efecto conjunto bastante fuerte de los planetas Mercurio y Marte va a darte el empujón que te hace falta para cerrar un negocio importante. Te vas a enterar de un próximo nacimiento en tu familia que no te va a llenar de alegría. Buena recuperación después de una enfermedad. NÚMERO PREDILECTO: 83

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

VIRGO: Empezarás el día de mal humor. Como es tu costumbre no vas a recordar por donde pusiste un documento importante que necesitas ahora. No se encuentra en tu lugar de trabajo, sería mejor buscar en tu casa. Por la tarde una grata cita amorosa calmará tus nervios y levantará tu ánimo. NÚMERO PREDILECTO: 11

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

LIBRA: Estás muy preocupada hoy, tenés miedo por perder tu trabajo. Los astros indican que el problema puede solucionarse fácilmente solamente con buena voluntad tuya. Debes expresar más libremente tus sentimientos, tu romanticismo; la persona amada va a apreciar y reaccionará bien. NÚMERO PREDILECTO: 13

PIEDRA ENÉRGICA: DIAMANTE

ESCORPIO: En tu vida sentimental tendrías interés en controlar mejor tus impulsos eróticos; a la otra persona no le gusta el apuro tampoco tus maneras brutas; prefiere el romanticismo. Señorita, un lindo romance va a empezar y llenarte de felicidad. Suerte en los juegos de casino y loterías. NÚMERO PREDILECTO: 7

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

SAGITARIO: Piensa ya en lo que vas a hacer este fin de semana; todavía tenés tiempo, faltan dos días. Concéntrate mejor en tu trabajo, un superior no está satisfecho de tu actuación. Cuida tus pies y talones, hoy es la parte débil de tu cuerpo, riesgos de accidente por imprudencia. NÚMERO PREDILECTO: 57

COLOR DE LA SUERTE: ROJO VIVO

CAPRICORNIO:Una persona que no te cae bien va a llamarte para anunciar su visita; podés rechazarla pero con diplomacia En tu trabajo aprovechas del buen ámbito astral para progresar. Si estás a punto de separarte de la persona querida, házlo sin escándalo porque más tarde se van a juntar otra vez. NÚMERO PREDILECTO: 21

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

ACUARIO: Sientes la necesidad de independizarte de la familia. En tu trabajo sería bueno para volverte más responsable, pero será difícil económicamente sin sostén externo. Después no lo vas a lamentar porque tus ingresos estarán mucho más altos. Estomago frágil por mala comida. NÚMERO PREDILECTO: 54

TALISMÁN DEL DÍA: CADENA DE ORO

PISCIS: Estás en una posición muy ventajosa para tomar iniciativas, para encontrar los medios seguros que llevan al éxito. No prestas atención a algunas personas que te codician y están listas para poner trabas en tus emprendimientos. En tu vida sentimental no será fácil hoy, hay resistencia. NÚMERO PREDILECTO: 9

COLOR DE LA SUERTE: AZUL MARINO

