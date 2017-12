Horóscopo 8 de diciembre del 2017

ARIES: Después de una mala experiencia en tu vida amorosa, vivir de nuevo en pareja te asusta; por lo tanto, sería la mejor opción para levantar de nuevo tu ánimo y volverte alegre y feliz como lo estabas antes. Los astros indican que una propuesta de nuevo contrato laboral será la oportunidad para ascender rápidamente. NÚMERO PREDILECTO: 26

TALISMÁN DEL DÍA: CRUZ DE ORO

TAURO: Tu prepotencia natural no será muy apreciada hoy; sería mejor mostrarte amable si quieres asegurar tu futuro profesional. No es el momento para tomar riesgos y perder tu empleo porque necesitas de dinero. Una salida nocturna será la oportunidad para un encuentro sentimental. NÚMERO PREDILECTO: 2 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

GEMINIS: Una linda sorpresa va a ponerte de buen humor para terminar la semana; no puedo revelarte lo que es porque no sería más una sorpresa. Una noticia que no corresponde a lo que esperabas te pondrá de nervios por la mañana. Usar con moderación el alcohol. NÚMERO PREDILECTO: 51

COLOR DE LA SUERTE: BEIGE

CANCER: Muy seductoras y bastante atrevidas esta noche las nativas; van a conquistar muchos corazones masculinos al salir. En cuanto a los hombres del signo, los astros indican algunas dificultades para llevar a cabo felizmente las conquistas amorosas por causa de apuro. Poca suerte en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 27

PIEDRA ENERGÉTICA: ÓNICE

LEO: Recibirás una invitación por la tarde para salir a divertirte y pasar un buen rato con personas conocidas y simpáticas. La semana se termina en la incertidumbre en cuanto a tus nuevos proyectos profesionales pero guarda la confianza, los astros te apoyan en tus emprendimientos. NÚMERO PREDILECTO: 87

TALISMÁN DEL DÍA: CADENA DE ORO

VIRGO: Una persona muy codiciosa que intenta dañarte desde hace tiempo va a mudarse a otra región hace del país, entonces podés estar feliz. Un próximo viaje al interior te permitirá encontrar una persona que te ayudó en el pasado y que habías olvidado; aprovechas para reanudar la relación. NÚMERO PREDILECTO: 2

COLOR DE LA SUERTE: VIOLETA

LIBRA: No estás en buenas condiciones para cambiar la situación actual; te falta objetividad. Escucha los avisos de tu círculo próximo, sobre todo los de una mujer mucho mayor de edad con cabello oscuro; ella te indicará el camino que tenés que seguir para ser de nuevo feliz. NÚMERO PREDILECTO: 96

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

ESCORPIO: Al salir por la noche para divertirte sé prudente: los astros indican que hay muchos riesgos de extraviar tu dinero. Cambios en tus actividades que al comienzo no te encantarán; sin embargo, con el tiempo vas a ver que estos nuevos horarios te convienen mucho mejor. NÚMERO PREDILECTO: 25 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

SAGITARIO: Un conflicto de interés entre familiares se arreglará por la intermediación de una persona que no te simpatiza pero maniobrará a tu favor. Los cambios de clima y de presión atmosférica te afectan; cuídate si tenés que trabajar en ambiente climatizado. Noticias preocupantes de una persona enferma. NÚMERO PREDILECTO: 57

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ESCORPIÓN

CAPRICORNIO:Hoy los astros apoyan a los nativos que trabajan en las empresas de servicios; que aprovechen para pedir un ascenso o un cargo más interesante con mayores ingresos. En cuanto a los que no trabajan y que buscan algo tendrían interés en averiguar una actividad comercial. NÚMERO PREDILECTO: 6 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

ACUARIO: Día asombroso en lo que se refiere al dinero; por tu perspicacia y tu rapidez para tomar decisiones, un negocio resultará excelente. Noticias de un asunto legal que pensabas que estaba arreglado y que va a molestarte; Soluciónalo el próximo lunes sin esperar más. NÚMERO PREDILECTO: 49

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

PISCIS: Como algo no te sale bien hoy vas a echar la culpa a una persona que no tiene nada que ver en el asunto. Sé más cauteloso antes de tomar decisiones apuradas y a veces estúpidas. La tardecita se presenta difícil en los amores para las solteras por causa de un aspecto negativo de la Luna. NÚMERO PREDILECTO: 84

TALISMÁN DEL DÍA: CRUZ DE ORO

