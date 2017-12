Púlpito de la esperanza

Una vez más, la Virgen de los milagros de Caacupé convoca a la feligresía para la tradicional mayor fiesta mariana del país. La celebración se constituye en la más grande manifestación religiosa, social y cultural del Paraguay, que tiene la particularidad de reunir todos los años a miles de creyentes en la casa de la madre común de todos los paraguayos.

Históricamente la imagen de la Virgen Serrana ha sido el punto de comunión de los paraguayos. El lugar de convergencia de la creencia católica y el lugar de la esperanza en la concreción de algún milagro. Caacupé es siempre un manantial de agua pura para el espíritu del sufrido campesino paraguayo que peregrina año tras año esperando días mejores. La celebración mariana también se ha constituido en el púlpito privilegiado donde los obispos de la Iglesia Paraguaya puedan convertirse en la voz de los sin voz y hacer llegar a las autoridades, los padecimientos y las penurias de los compatriotas.

La celebración central del día de la Virgen se constituye por ello siempre en el punto neurálgico de toda la celebración, en donde se espera que la Iglesia haga escuchar su voz a las autoridades. Para no recibir estos reclamos muchas autoridades dejaron de concurrir a las celebraciones. La ciudadanía está cada vez más decepcionada de los líderes que tienen a su cargo los destinos del país. La podredumbre ha contaminado toda la estructura de nuestra sociedad y está haciendo metástasis. No se observan visos de solución, no hay esperanza de cambio, porque los caballeros de la corrupción permearon todas las instituciones y están en todos los partidos, incluso en aquellos que en algún momento representaron una opción de cambio.

Es por ello que el manto de la Virgen de Caacupé sigue siendo el paño de lágrimas de la sociedad paraguaya. Es de esperar que las prédicas de los obispos hagan mella en los líderes y en la misma sociedad, que tiembién es partícipe de la corrupción al direccionar sus votos a favor de los dilapidadores de las arcas públicas.

Nuestra sociedad necesita de cambios urgentes y de una campaña de moralización y limpieza. La iglesia como madre y maestra todavía tiene la capacidad y la posibildiad de liderar ese proceso. Que la fiesta mariana siga siendo el bálsamo de esperanza para nuestra sociedad y que los reclamos de los obispos y los pedidos de los feligreses se concreten en una bella realidad.

