El mal menor

“Vamos a sufrir si elegimos mal. No votemos para jodernos la vida. No sean fanáticos, el fanatismo nubla la mente”, dijo ayer el padre Fabio Recalde, vicario general de la diócesis de Ciudad del Este. Fue en su homilía en el marco de la celebración del día de la Virgen de Caacupé en la parroquia del barrio 23 de octubre.

Las aseveraciones del padre Recalde son más que realistas. Estamos en las puertas de las elecciones internas de los partidos políticos. El próximo fin de semana se eligen a quienes serán las próximas autoridades durante otros cinco años. Estaremos decidiendo el futuro de la república.

“No votemos para jodernos la vida”. Es increíble pero las mismas personas que se pasan criticando a las mismas autoridades, las mismas comunidades que sufren las precariedades y las miserias, consecuencia de una mala administración y la corrupción pública, son las que terminan votando por aquellos que históricamente dilapidaron los recursos públicos.

“Vamos a sufrir si elegimos mal”. Una triste realidad de nuestra sociedad es no aprender de los errores. En estos 30 años de libertades públicas y de sucesivas elecciones, ya hemos pagado muy caro las consecuencias de las malas elecciones. Lo seguimos pagando y lo seguiremos pagando, porque las secuelas continúan. Pero por absurdo que parezca, aquellas autoridades que fueron frutos de nuestras malas elecciones son las que todavía están en el poder y se presentan nuevamente para continuar por otros cinco años.

“No sean fanáticos, el fanatismo nubla la mente”. Los sinvergüenzas de siempre siguen apostando al fanatismo y al engaño. El fanatismo por el color por años dividió a la sociedad paraguaya. Afortunadamente hay un interesante despertar juvenil que ya no guía por el color y por el fanatismo. Es una masa crítica, pequeña todavía, pero que puede constituirse en un importante elemento de cambio. Sin embargo, las estructuras de los partidos políticos siguen en manos de los dinosaurios que impiden el surgimiento de nuevas figuras y de nuevos liderazgos.

Las elecciones del próximo domingo serán vitales para el futuro de la república. Las cartas ya están echadas, los candidatos no son los más deseables. Desafortunadamente lo único que puede elegir nuestra sociedad será el mal menor.

