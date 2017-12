Sacerdote critica al gobierno que quiere imponer ideología de género

El padre Fabio Recalde, vicario general de la Diócesis de Ciudad del Este fue tajante al criticar ayer en su homilía al gobierno, por querer implementar la ideología de género en la educación de los niños en Paraguay. Recordó que “Dios creó al hombre y a la mujer para que unan sus vidas y que está mal la unión entre personas del mismo sexo”. Instó a que la ciudadanía conozca muy bien a los candidatos a quienes van a votar en las próximas elecciones para no “arrepentirse” después.

El duro cuestionamiento lo realizó ayer, durante la misa central que se realizó por la festividad de la Virgen Milagrosa, en la parroquia de Nuestra Señora de Caacupé, en el barrio 23 de Octubre, de Ciudad del Este.

Manifestó que si en las próximas elecciones el pueblo elige mal a sus nuevos líderes, las consecuencias pueden ser más graves y mucho arrepentimiento provocaría en la sociedad paraguaya. “Los colegios quieren inculcar y permitir que uno elija su preferencia sexual y eso viene del gobierno. Ahora no sabemos qué gobierno tendremos próximamente por eso no se equivoquen al elegir”, indicó.

“Vamos a sufrir si elegimos mal. No votemos para jodernos la vida. No sean fanáticos, el fanatismo nubla la mente”, señaló.

En otro momento, lamentó además que las redes sociales sean las principales “instigadoras” de los vicios, libertades sexuales y otros aspectos que dañan la vida moral del ser humano. Pidió a que los niños y jóvenes sean obedientes a sus padres para no decaer y perjudicar sus vidas.

También pidió a que los padres eduquen con valores y moral a sus hijos y controlen siempre lo que ven y leen, para resguardarlos de lo que no viene de Dios.

Habló de los vicios y la pornografía que se publican abiertamente en las redes y que dan ejemplos lamentables para los menores de nuestra sociedad.

Además de la misa central ayer, en homenaje a la Virgen de Caacupé, se realizó la procesión de la imagen de la “santa”, por las principales avenidas del barrio Santa Ana y 23 de Octubre.

Muchos acudieron con sus hijas de vestido azul, para homenajear a la Virgen de Caacupé. Otros llegaron a la iglesia y entraron de rodillas, como una manera de ofrecer un sacrificio por alguna intención.

Centenas de feligreses participaron ayer de las diferentes actividades que se centran cada año en la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé.

Se realizó una misa totalmente en guaraní, y también se llevó a cabo el tradicional bingo con asado a la estaca, ya en el marco de los festejos patronales en la comunidad.

Comments