Barreto dice que ganará aunque los Zacarías se sienten en las mesas

Juan Carlos Barreto, aspirante a gobernador por el sector cartista liderado por el diputado Ramón Romero Roa (ANR), dijo que ganará las elecciones internas aunque la intendente Sandra McLeod y su esposo Javier Zacarías se queden en las mesas de votación.

Barreto, Romero Roa, que busca el rekutu, y otros precandidatos de la lista 2B se reunieron con dirigentes del equipo para organizar las actividades para el día D, el sábado pasado en Ciudad del Este.

“Ojalá algunos de los presidentes de seccionales le nombren a Javier y a su esposa como miembros de mesa para ganarle en su propia mesa de votación”, indicó Barreto en alusión a una polémica determinación del Comando Central del movimiento Honor Colorado.

La semana pasada, el Comando de HC decidió que los presidentes de seccionales serán facultados para designar miembros de mesas por el movimiento.

Esa determinación beneficia al sector zacariísta, que impulsa la postulación de Elio Cabral a la gobernación, ya que maneja 27 seccionales, mientras que los romeristas tienen a su cargo 11 seccionales.

Aparentemente la postura del Comando de HC aún no quedó firme: el sector romerista no fue notificado oficialmente sobre la determinación del movimiento.

A su vez, Romero Roa pidió a sus dirigentes no preocuparse sobre la crisis en el movimiento y que se enfoquen en la movilización de los electores en el día D. Algunos intendentes del sector romerista también participaron en la reunión organizativa.

El intendente de Santa Rita, César “Landy” Torres, sostuvo que “(Zacarías) utilizaron todas las antimañas, primeramente dijeron que no se iba a abrir la lista”, dijo al recordar las maniobras del zacariísmo para tener una lista única en HC.

Comments