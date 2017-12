¡Vení buscáme por favor amiga!, habría suplicado la joven asesinada

La joven que murió al caer de un edificio céntrico había suplicado a su amiga que la busque, poco antes del crimen. Luego le dijo que no era necesario pero después volvió a pedir ayuda, pero cuando su amiga llegó al sitio ya no contestó. Primero se había manejado el caso como suicidio pero después el rumbo de la investigación cambió. Ahora un abogado, expareja de la víctima, está detenido e imputado por feminicidio con expectativa de cárcel de 30 años.

Cuando Alba Gabriela Dávalos Cáceres, de 27 años, fue encontrada muerta al caer del octavo al tercer piso del edificio Yukyry, donde vivía con su novio, muchos dijeron que se suicidó. Incluso algunos testigos aseguraron que la vieron intentando arrojarse al vacío. Sin embargo, los padres de la víctima tenían serias sospechas de que se trató de un feminicidio y contaron que era víctima de violencia familiar. Llamativamente, su expareja, el abogado Matías Augusto Añez Mareco, de 39 años, solo dio aviso de que su pareja cayó del balcón pero ni siquiera se quedó para recibir el cuerpo.

Desde el día del crimen, el 03 de diciembre pasado, Añez Mareco estaba prófugo y recién fue detenido el viernes pasado, en un hotel de la ciudad. La fiscal Denice Duarte lo imputó por feminicidio con una expectativa de pena de 30 años y pidió su prisión.

Según el acta de imputación, Alba Gabriel a clamó ayuda a una amiga momentos antes del crimen. En la madrugada de ese día le había dicho que necesitaba que pase a buscarla pero después le dijo que ya no era necesario. En una segunda ocasión, ya en horas de la noche del 03 de diciembre, volvió a pedir ayuda. “Vení buscáme por favor amiga”, le escribió nuevamente e incluso le hizo una llamada. La amiga acudió al edificio y le avisó que ya estaba frente el local pero Alba ya no respondió. Supuso que nuevamente hubo arreglo con su pareja por lo que no subió hasta su apartamento. Poco después, Añez Mareco dio aviso a la policía de que su pareja se había caído del balcón pero no supo explicar cómo fue y se esfumó del sitio, lo que también llamó la atención de los investigadores.

El ahora detenido fue inspeccionado tras su detención y presenta varias lesiones como excoriaciones en la cara y en el tórax, de aproximadamente ocho días de evolución. Se presume que fueron causadas por la víctima fatal en un intento de protegerse.

Los familiares de Alba Gabriela exigen justicia y esclarecimiento del crimen.

Cronología de los hechos

03/12/2017

01:01, Alba Gabriela pide a su amiga que la busque del edificio Yukyry. Poco después le dijo que deje nomás

19:32: La víctima pidió ayuda por segunda vez, “ami, vení buscame, por favor amiga”, suplicó vía whatssap

19:38: hizo una llamada perdida a la misma amiga

20:00 su amiga le responde con mensaje de audio

20:04 llegó la ayuda, “estoy acá, amiga donde estás”, le dijo pero Alba Gabriela ya no contestó

20:15: Llegó al sitio la Policía y constató que la joven ya estaba muerta.

Comments