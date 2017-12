Exfuncionarios de la comuna claman para no pasar la Navidad sin cobrar

Hace cuatro meses que un grupo de exfuncionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este se instaló bajo carpas, en la Plaza de la Paz, frente a la institución como una medida de presión para cobrar sus indemnizaciones. Ante la falta de respuestas, incluso llegaron a solicitar mediación del obispo Guillermo Steckling. Los afectados “rezan” para cobrar antes de Navidad.

Gualberto Burgos, uno de los perjudicados, dijo que la última novedad que recibieron fue luego de la audiencia con el obispo, en donde se les dijo que una vez que terminen las elecciones, se estaría viendo la manera de pagarles lo pendiente.

“No sabemos lo que va a pasar aún pero ojalá cobremos antes de Navidad. Nos aseguraron que van a pagarnos lo pendiente luego de las elecciones pero no sabemos si van a cumplir”, indicó.

Son 23 los afectados, que ya realizaron una serie de medidas como reclamo por la inacción de la comuna ante la situación. En agosto último, tres de los exfuncionarios se encadenaron por varios días consecutivos, para exigir el pago de sus haberes. En esa ocasión, la comuna aseguró que pagaría lo que corresponde, pero que lo haría en varias cuotas.

La propuesta de “cobrar en parcelas”, fue rechazada por todos los afectados que no confían en que la comuna pague la totalidad de la deuda si lo hacen en parcelas.

Esa última medida de fuerza (la de encadenarse) fue encabezada por Sebastián Sanabria, quien desempeñaba funciones en el área de fiscalización; Wilfrido Britos y Antonio Balmori, estos últimos del departamento de Obras de la comuna local.

Desde entonces, todos unidos exigen el cumplimiento de una orden judicial de cobro de salarios caídos desde el 2002 hasta el 2006.

La comuna les ofreció pagar en grupos de cinco personas con una entrega inicial de 40%, luego de dos meses otro 30% y el restante en otros tres meses siguientes.

Luego pagarían a otros cinco afectados hasta completar la lista de 23 personas. Esa oferta fue rechazada rotundamente por los exfuncionarios que pidieron cobrar todos al mismo tiempo, por lo menos un 50% de la deuda total.

Voceros de la municipalidad dijeron en reiteradas ocasiones que no tenían forma de pagar la deuda total ni lo que pedían los afectados.

LA DEUDA

La deuda totaliza G. 3.750 millones. El proceso se inició en febrero del 2002 y concluyó en noviembre de 2006 con la orden de la inmediata reposición a sus puestos y el pago de G. 2.760 millones por salarios caídos. Allí se inició un juicio ejecutivo y el monto subió a G. 3.754 millones, considerando los intereses.

