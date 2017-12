Horóscopo 12 de diciembre del 2017

ARIES: Hay dificultades en tus relaciones laborales porque el ambiente no es bueno; tenés que buscar otro trabajo lo antes posible, caso contrario, la situación va a empeorar y no será más aguantable. Si debes elegir, en la actualidad parece que una actividad de oficina te conviene mejor que un trabajo manual. NÚMERO PREDILECTO: 44

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

TAURO: Te gusta mantener buenas relaciones con tu entorno, sin embargo, unos envidiosos van a ponerte barreras. No te dejes influenciar, por lo contrario contraataca, es la mejor defensa. Día feliz en los amores, un obsequio por parte de alguien que te quiere te agradará. Suerte también en los juegos, más por la noche. NÚMERO PREDILECTO: 22

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

GEMINIS: Hay cambios positivos en el trabajo: algunos buenos negocios van a salir, te beneficiarás con un ascenso, en fin sucesos que van a traerte ganancias más elevadas y fama. Si algo te sale mal en lo sentimental, vas a recibir mucho apoyo, amor y cariños, por parte de la persona querida. NÚMERO PREDILECTO: 11

TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO DE PLATA

CANCER: Estás siempre en busca de algunas emociones sentimentales nuevas pero olvidas que hay una persona que te quiere y sufre por tu caprichos e infidelidades. Si trabajas en la venta el día de hoy será decepcionante mientras los que trabajan en una administración estarán favorecidos. NÚMERO PREDILECTO: 13 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

LEO: Vas a tener preocupaciones por causa de trámites administrativos que demoran; vas a tener que pagar honorarios imprevistos y no te va a gustar eso. Vas a encontrar de pronto una persona que te ayudará en una tarea delicada que no sabes llevar a cabo. Dolores de cabeza por la tardecita. NÚMERO PREDILECTO: 70

COLOR DE LA SUERTE: AZUL

VIRGO: Es cierto que a veces los sueños predicen el futuro. Los tuyos actuales son bastante fatalistas pero como los astros indican que todo se va a solucionar, ten más confianza en ellos que en tus pesadillas. Próximamente encontrarás una persona que te gustará y cambiará tu vida. NÚMERO PREDILECTO: 89

COLOR DE LA SUERTE: ESCOCÉS

LIBRA: En los amores estás en las nieblas y la incertidumbre, resulta mucha indecisión por tu parte. Los astros indican que no sirve seguir con una relación que no te trae ninguna felicidad. En tu trabajo mucha inspiración que te facilitará hoy los contactos comerciales beneficiosos. NÚMERO PREDILECTO: 23 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

ESCORPIO: Vas a despertarte de buen humor porque la persona que quieres va a brindarte la atención y los cariños que estás esperando de ella. Por la mañana verifica bien tu agenda antes de empezar tus actividades, hay una cita importante que no debes olvidar. Buena suerte en las loterías. NÚMERO PREDILECTO: 53

TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE ORO

SAGITARIO: Tenés que entender que todo el mundo no puede reaccionar como vos; por no respetar el pensamiento de los demás te vas al fracaso en tu trabajo. En tu vida privada resulta lo mismo: no tenés porqué obligar la persona amada a seguir siempre tus sugerencias, no es tu esclava. NÚMERO PREDILECTO: 76

TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO DE ORO

CAPRICORNIO:Si estás mal económicamente para empezar el mes, podrías pedir el dinero que te hace falta a tus amigos; lo devolverás pronto porque por suerte hay buenos indicios planetarios de ingresos próximamente por tu trabajo. En tu vida sentimental mucha debilidad con al ser amado. NÚMERO PREDILECTO: 21 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

ACUARIO: Un suceso inesperado será fuente de un importante ingreso de dinero. Esta suma inesperada será más importante de lo que pensabas, así te tranquilizará y te procurará la libertad de movimiento que te hacía falta para realizar una operación importante que has previsto. Evitar las grandes apuestas. NÚMERO PREDILECTO: 95

PIEDRA ENERGÉTICA: ESMERALDA

PISCIS: Hoy la influencia de la Luna sobre tu signo será muy fuerte y tendrá efectos sobre tu carácter. Se traducirá por más eficiencia en lo laboral pero en lo sentimental un malestar consecuente con tu timidez del momento. No te olvides de una cuenta que tenés que cancelar en estos días. NÚMERO PREDILECTO: 2

COLOR DE LA SUERTE. AMARILLO

