Nuevo hospital de IPS permanece vacío y no hay fecha de mudanza

El moderno y nuevo mega hospital del Instituto de Previsión Social (IPS), de Ciudad del Este, continúa vacío e inhóspito, esperando que se compren equipamientos y se contrate a funcionarios para que comience a funcionar. Las atenciones continúan centralizadas con el local viejo y sólo se anuncia la mudanza de un sector administrativo al nuevo edificio.

La inauguración del nuevo local se hizo hace unas semanas con bombos y platillos, con la presencia del presidente Horacio Cartes y otras autoridades que buscan reelección. El acto parecía más bien ser un mitín político en donde el oficialismo promocionaba a sus candidatos, a la vez de jactarse por la nueva obra que se estaba inaugurando.

Sin embargo, la precariedad y sufrimiento de los asegurados continúan sin solución. Diariamente se reciben quejas por falta de medicamentos, insumos básicos y también por el maltrato de los propios funcionarios de la institución.

“No se entiende para qué inauguran un hospital con tanto barullo si al final ni va a funcionar aún. Me dijeron que recién el próximo año se estaría mudando el local antiguo a la nueva sede pero al final todo parece ser una burla para la ciudadanía”, indicó María Ayala, una de las aseguradas que permanecen en el centro asistencial, esperando a que su hijo sea dado de alta.

Al igual que ella, muchos pacientes reclaman la situación pero no tienen de otra que seguir esperando la habilitación del tan anhelado nuevo hospital.

El director de la institución, doctor Carlos Torraz, explicó que no pueden mudarse al nuevo edificio sin los equipos y los funcionarios correspondientes. “Mientras yo no tenga los equipos nuevos y el personal necesario, no vamos a poder trabajar. El hospital nuevo está con todos los mobiliarios nuevos pero no hay nada de equipos. Además, necesitamos la contratación de al menos 300 nuevos funcionarios”, señaló.

Comentó que la parte administrativa sí estaría mudándose en los próximos días a un sector de la planta baja, bloque 1 del local y que de esa manera habrá más espacio en el hospital viejo para habilitar más consultorios mientras tanto.

Mencionó que ahora el proceso para la adquisición de equipamientos está en la etapa de evaluación pero aún no hay fecha exacta para la compra de los mismos. “Una vez que se apruebe el proceso, eso lleva otro tiempo de 60 a 90 días para que lleguen los equipos”, destacó. Según esos cálculos, los nuevos equipamientos estarían llegando en febrero o marzo del 2018.

Torraz pidió encarecidamente a que todos los asegurados tengan paciencia, ya que una vez que el nuevo local funcione, todo “ va a mejorar”.

Falta de insumos es permanente

Carlos Torraz afirmó que normalmente hay un stock de medicamentos o insumos que falta en la institución. “Siempre hay algo que falta pero eso va rotando. El día de nuestra inauguración del nuevo hospital no teníamos jeringas ni gasas, pero ahora ya hay. De a poco se van subsanando las carencias”, indicó.

Dijo que actualmente están en falta antigripales y otros medicamentos específicos para cuadros respiratorios. También están faltando algunas drogas que son para los hipertensos, pero que de a poco se van reponiendo.

Hace unos días, una paciente denunció que faltaban reactivos en el laboratorio del centro asistencial y que incluso no había algunos instrumentales para cirugía.

Reclamó que gastó más de G. 4.000.000 en la compra de insumos e instrumentales que no supo especificar, para la cirugía de su hijo.

DATOS

55 millones de dólares fue la inversión para la construcción total del nuevo hospital

8 millones de dólares es la suma aprobada para la compra de equipamientos nuevos

60 a 90 días tardarían en llegar esos nuevos aparatos

300 nuevos funcionarios deberán ser contratados para el nuevo centro asistencial

157 mil usuarios tiene IPS en CDE

Comments