Horóscopo 13 de diciembre del 2017

ARIES: Con la llegada de este nuevo mes el resto de la semana se presenta bajo buenos auspicios en lo que se refiere al dinero; los astros te indican que vas a cobrar varias sumas que no esperabas tan pronto. En los amores el ambiente es también excelente, a pesar de las preocupaciones. NÚMERO PREDILECTO: 5

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO:

TAURO: A pesar de ser un signo bastante tierno, a veces tenés ideas muy autoritarias y tu entorno no lo aguanta más. Descarga tu rencor fuera de tu hogar, de toda manera no podés cambiar todo el mundo, entonces tenés que acomodarte. Dolores de vientre por sobrecarga de comida. NÚMERO PREDILECTO: 72

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

GEMINIS: Una entrevista laboral planeada para el transcurso de la mañana se revelará muy decepcionante; a consecuencia no debes pensar en cambiar de trabajo todavía. Cuídate de una persona de tu círculo próximo que intentará alejarte de la persona querida, esto por celos e interés personal. NÚMERO PREDILECTO:

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

CANCER: Demuestras más firmeza en tu trabajo, tenés la capacidad para desempeñar con éxito tus tareas entonces no te dejes impresionar por unas personas que no conocen nada pero que quieren darte órdenes y consejos. Vigilar tu alimentación, el exceso de carne no es bueno en estos días. NÚMERO PREDILECTO: 37 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

LEO: Tu visión del mundo te desanima para enfrentar la realidad cotidiana. Por lo tanto, podrías mejorar tu existencia actual de forma espectacular si tenías objetivos realistas y no fuera de tu alcance. Una suma interesante de dinero va a entrar; cae bien para vos hacer compras para la primavera. NÚMERO PREDILECTO: 1

COLOR DE LA SUERTE: ANARANJADO

VIRGO: La amistad es muy importante para vos, sin embargo, tus actitudes amistosas con algunas personas les dan a pensar que es más que simple cariño; entonces no te enojes si tu gentileza es interpretada como una llamada para algo más estrecho por parte de dicha persona. Suerte en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CÁNCER

LIBRA: Aprovecha de este día para relajarte y también poner orden en tus ideas y también en tu hogar. Aun si no ves la relación, debes saber que en tu caso una vida bien organizada en todos aspectos te facilitará el éxito profesional. Una noticia de familiares en problemas te preocupará. NÚMERO PREDILECTO: 98

COLOR DE LA SUERTE: MARRÓN

ESCORPIO: Si estabas más prudente respecto a las personas del sexo opuesto todo andaría mejor; el ser humano perfecto no existe todavía, entonces nunca lo encontrarás. Por tu mentalidad y tus criterios actuales, te encaminas hacia la soltería hasta la muerte. Dolores de estómago y de cabeza a noche. NÚMERO PREDILECTO: 66 TALISMÁN DEL DÍA: CADENA DE PLATA

SAGITARIO: Tenés que ponerte de acuerdo con tus colegas de trabajo respecto a un problema que interesa a todos y no actuar en forma solitaria. Los que trabajan en una administración pública van a tener que despertarse y no pensar que se puede todavía ganar dinero sin trabajar. NÚMERO PREDILECTO: 79 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

CAPRICORNIO:El día se presenta inestable en lo laboral y empezará hoy con varios contratiempos; una entrevista importante se suspenderá, una persona que tenías que encontrar no va a venir a la cita, tu auto tendrá problemitas mecánicos, etc. En fin, mejor no actuar y quedarte en casa. NÚMERO PREDILECTO: 43 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

ACUARIO: Los problemas cotidianos no se pueden evitar; deberías dedicar tu tiempo solamente a lo que es importante hoy. Un desplazamiento al interior te molestará porque no lo habías previsto; sin embargo, los astros indican que tenés que ir porque hay algo bueno que resultará. NÚMERO PREDILECTO:54

TALISMÁN DEL DÍA: PATA DE CONEJO

PISCIS: Cambios en la vida sentimental para las solteras del signo: van a conocer una persona muy atractiva que va a enloquecerlas. Mientras que para los muchachos sería bueno dedicar más tiempo a la novia porque ella se cansa de ser considerada únicamente como un objeto de deseo. NÚMERO PREDILECTO: 40

PIEDRA ENERGÉTICA: PERLAS

Comments