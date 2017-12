A diario, el panorama común en los alrededores del Puente de la Amistad en Ciudad del Este es el caos, con un embotellamiento infernal. La experiencia para los automovilistas es sufrir más de una hora en la fila. La tortura es diaria y nunca nadie se preocupó en buscar la solución o la causa del problema. Da la casualidad de que apenas se traspone el puesto de la Aduana y el tránsito fluye normalmente. Si bien a veces, por los controles que realizan en Brasil, el paso se hace lento, nunca la fila se detiene. Lo mismo acontece al retornar del lado brasileño de Foz de Yguazú, el paso se vehículos puede volverse lento pero en pocas ocasiones uno puede tardar más de una hora en un embotellamiento.

La explicación del problema es muy sencilla. Los mismos policías municipales provocan el embotellameinto, para que los automovilistas más apurados puedan llegar a la cabecera del puente mediante una maquinaria de la coima, que incluye a los llamados Guías de Turistas o Guías de Estacionamiento. Nuestro diario ya había hecho esta denuncia mediante publicaciones en febrero pasado. En aquella ocasión el entonces flamante jefe de Tránsito Crio. Silverio Méndez, había minimizado la denuncia y negado la existencia del esquema de coima.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, dice el conocido refrán. Si existiera voluntad de darle una solución al padecimiento de turistas y compatriotas ya se hubiera buscado las causas del problema. No puede ser que a las autoridades de la Municipalidad de Ciudad del Este no les llame la atención que al otro lado del río no se produzcan embotellamientos como los que nosotros pademos todos los días. Si no se dan cuenta de la existencia del esquema de coima, es que son unos ineptos y si saben y no hacen nada, para combatir y remediar el problema, es porque particpan del esquema corrupto.

No hace falta siquiera hacer mucha investigación. Solo hace falta darse una vuelta por el centro mirar cómo operan los mal llamados “Guías”, en la rotonda Oasis para comprobar la existencia del esquema de coima. Es evidente que no existe voluntad para terminar con este esquema corrupto que somete todos los días a una verdadera tortura a los visitantes a nuestra ciudad. Y después las mismas autoridades tienen la caradurez de decir que quieren potenciar el turismo.

Comments