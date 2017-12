Pastor evangélico condenado por haber abusado de dos niñas

Un pastor evangélico fue condenado a tres años y seis meses de prisión por el abuso sexual contra dos niñas, una de 11 y otra de 8 años. El juicio culminó ayer tras varias semanas de audiencias. El tribunal halló culpable a Manuel Francisco Daza Vélez (45), de nacionalidad ecuatoriana, al considerar las pruebas de psicólogas forenses de la Fiscalía.

El tribunal de sentencia conformado por Evangelina Villalba (presidente), Lourdes Morínigo y Fátima Burró (miembros) condenó al pastor por el hecho de abuso sexual en menores, a tres años y seis meses de prisión. Sin embargo, no dispusieron su reclusión de inmediata pues afirmaron que al respecto se pronunciarán al momento de la lectura íntegra de la sentencia. Consideraron la entrevista de las niñas con psicólogas de la Fiscalía en la cámara Gesell, que fue filmado y reproducido durante el contradictorio. Además del informe técnico que confirmó que las niñas sufrieron daños psicológicos y que es poco probable que hayan sido inducidas a contar la historia, considerando la coherencia de sus relatos.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Osmar Legal, pidió cinco años de prisión al encausado pero el tribunal le aplicó una pena menor. La madre de una de las niñas manifestó que están conformes con la sentencia. “Es importante que sea condenado para que otras niñas no vuelvan a ser sus víctimas. Como pastor tiene un cargo de confianza para mucha gente que a veces no se imagina el peligro que corren sus hijos”, expresó.

ANTECEDENTES

El abuso habría sucedido en el interior de una casaquinta localizada en el Km 8, Acaray, de Ciudad del Este, el 29 de enero de 2016, durante una práctica de natación. La niña de 11 años ya habría sido abusada en otras dos oportunidades.

