A dónde va el dinero

El caos en el microcentro de Ciudad del Este evidentemente se convierte en un lucrativo negocio para quienes manejan el poder en la región. Este es el caso de los policías municipales, quienes desvergonzadamente provocan un embotellamiento para hacer funcionar una maquinaria de la coima. Periodistas de nuestro diario comprobaron, una vez más, cómo opera esta organización delictiva, a plena luz del día y a la vista de todos, sometiendo a una tortura a visitantes extranjeros y compatriotas, con el solo fin de coimear.

Es absolutamente inexplicable que solamente desde la rotonda Oasis hasta la cabecera del Puente de la Amistad haya embotellamientos, y que en todos estos años, la administración municipal a cargo de Sandra McLeod de Zacarías no se haya preocupado en buscar la causa del problema y plantear una solución. Solo en el referido tramo se produce el atascamiento del tráfico. Apenas se traspasa el puesto de Aduanas, el tránsito fluye con normalidad. Como dijimos en publicaciones anteriores, no se da esta particularidad del lado brasileño. A todas luces es un embotellamiento provocado para facilitar la coima, mediante los mal llamados “Guía de Turistas” o “Guías de Estacionamiento”, quienes se convierten de esta forma en elementos de la extorsión a los automovilistas.

Uno de estos guías declaró a los periodistas del diario Vanguardia, que para las nueve de la mañana ya había hecho pasar a 12 automovilistas, cobrando a cada uno 100.000 guaraníes, para hacerles eludir la fila de autos, y llegar al puente por calles alternativas. Eso significa que un solo guía, para las 9 de la mañana ya había logrado una recaudación ilegal de 1.200.000 guaraníes. Hay como 10 guías de turistas operando en la rotonda Oasis. Haciendo una proyección matemática, y si mantienen ese promedio nos daría una recaudación para la media mañana de 12 millones de guaraníes, que podría duplicarse para el mediodía y cuadruplicarse para la tarde. Ahora calcule, el amable lector, lo que significa eso en una semana y en un mes, llegaríamos realmente a una suma multimillonaria. La pregunta es ¿quién o quiénes se están quedando con ese dinero?

Un esquema de recaudación ilegal tan sincronizada no puede operar como una iniciativa de dos o tres policías, con unos cuantos “Guías de Turistas”. Es evidente que este esquema de extorsión, a automovilistas, goza de la protección de las más altas autoridades de la Municipalidad de Ciudad del Este. Por ello, a pesar de las denuncias y las quejas diarias de los automovilistas, la administración de Sandra McLeod hasta ahora no movió un dedo para desarticular el esquema y se sigue sometiendo a los visitantes a una vergonzosa tortura de esperar horas y horas en una fila, para que la maquinaria de la recaudación ilegal pueda operar.

